El Clásico Universitario en el que Universidad Católica venció por la mínima a Universidad de Chile, no solamente dejó la chilena de Zampedri, sino también las imágenes de Nicolás Castillo haciéndole lenguaje de señas a la barra del Romántico Viajero.

Era obvio que el tema no iba a quedar sin sanción. Las imágenes rápidamente pulularon por todos los medios deportivos y ya no se hablaba tanto de la UC, sino del oriundo de Renca.

Pues bien, dicen que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Bueno, Nicolás Castillo conoció este martes el verdadero castigo que le otorgó el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Un martillo sonó sobre la mesa y caso cerrado: Nicolás Castillo no podrá estar en los próximos tres partidos de Universidad Católica. Así lo dictaminó el Tribunal, basado en el informe arbitral de Christian Garay.

Nico Castigo

El nuevo apodo de Castillo, Nico Castigo. El jugador de Universidad Católica no podrá estar en las fechas 16, 17 y 18, por lo que no podrá ir a la banca de Tiago Nunes, lugar desde el que había arrancado en las últimas nóminas cruzadas.

Castillo se perderá, de esta manera, los duelos ante Unión La Calera, Ñublense y Palestino. Además, César Pinares no estará ante los Cementeros, pues también recibió una fecha.

Cabe consignar que el informe arbitral que hablaba de los gestos de Nicolás Castillo también es de público conocimiento. “Una vez finalizado el partido, Nicolás Castillo fue captado por las cámaras de televisión actuando de modo ofensivo e insultante cuando se dirigía hacia su sector de camarines”, escribió Garay.