Con la venta de Alexander Aravena al Gremio de Porto Alegre, en Universidad Católica comenzaron la búsqueda de un tercer refuerzo para lo que resta del Campeonato Nacional, donde la principal opción en sumar nombres en la ofensiva.

En ese aspecto, dos futbolistas nacionales que juegan en Europa aparecieron en la órbita de La Franja. El primero, Diego Valencia, canterano que hoy milita en el Salernitana italiano. El otro, Ángelo Sagal, que actualmente está en el Apollon Limassol chipriota.

Pues bien, el atacante talquino sacó la voz para referirse a esta posibilidad, y en conversación con TNT Sports fue categórico en señalar que no está entre sus planes, hasta el cierre de su contrato en junio del 2025, regresar al fútbol chileno.

¿Qué dijo Sagal por la opción de llegar a la UC?

“Nadie me ha dado alguna noticia de eso. Mi representante me comenta si hay algo concreto de algún lugar. Si son sólo especulaciones, sabe que no me las tiene que contar porque si no me desenfoca de donde estoy”, manifestó el ex seleccionado nacional.

En esa línea, se le preguntó si está en sus planes regresar al balompié nacional, respondió enfático que “no estoy pensando en si voy a volver a o no. Sería una falta de respeto estar pensando en querer volver o no siendo que tengo un contrato vigente y quiero ser respetuoso con la gente de acá. Por ahora, no puedo pensar en algo que no existe“.

Ángelo Sagal, contratado hasta 2025 en Apollon Limassol de Chipre (Super Sport FM)

¿Cómo ha sido la campaña del delantero en Chipre?

El talquino hace mucho rato que suena para regresar al balompié nacional, de esto siempre se le ligó a la opción de Colo Colo; sin embargo, prefirió continuar su carrera en Europa, donde luego de pasar por Turquía y Hungría, hoy hace patria en suelo chipriota.

En la pasada temporada, con Apollon Limassol, Ángelo Sagal disputó un total de 1.366 minutos en cancha durante 24 encuentros, 13 de ellos como titular, donde acabó con un registro de ocho goles y cuatro asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas.

