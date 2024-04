Branco Ampuero seguramente tendrá más de alguna aparición con Arturo Vidal cerca del defensor de la UC en el clásico ante Colo Colo. La 9° fecha del Campeonato Nacional 2024 tiene pactado que la Franja reciba al Cacique en el estadio Santa Laura este sábado 20 de abril desde las 17:30 horas, según horario de Chile continental.

El Rey dejó claro un deseo para el duelo frente a Universidad Católica en el que quiere refrendar su buen estado físico. “Estoy muy bien, ahora no hay excusas. Ojalá el partido sea muy intenso para demostrar lo bien que estoy”, marcó Vidal respecto de aquel duelo.

Pero que eso se dé no necesariamente garantiza el éxito albo. De hecho, los Cruzados han mostrado un evidente alza en el nivel del equipo luego de la llegada de Tiago Nunes. Además de varios niveles individuales, en los tres partidos que lleva el DT de 44 años quedó en evidencia un progreso en la intensidad.

“El equipo completo mejoró. Nadie tiene el puesto asegurado. Llegó un DT brasileño que no conoce el medio, la liga ni los jugadores. Y nosotros tampoco, no conocíamos a Tiago, ni a su cuerpo técnico ni cómo trabaja. Te da ese plus de poder convencerlo con el trabajo de la semana”, aseguró Ampuero en una entrevista con RedGol.

Agregó que “cada semana es una nueva prueba para ganarse el puesto. Cada lucha individual que hay en el equipo aumenta la competitividad y eso hace que estemos mejor. Hubo un cambio en todo aspecto, físico y técnico. El equipo lo ha recibido de la mejor manera. Hubo un alza futbolística y física, los jugadores lo sentimos así”.

Ampuero pasa del deseo de Vidal y se enfoca en el progreso de la UC antes del clásico

Branco Ampuero ha sido un indiscutido para Tiago Nunes y eso hace pensar que sí o sí tendrá algún duelo con Arturo Vidal para defender a la UC en el clásico ante Colo Colo. El exzaguero central de Deportes Antofagasta y Deportes Puerto Montt sabe que la racha positiva del equipo hizo que la mirada se modificara.

Luego de las dos victorias consecutivas, Universidad Católica alcanzó un invicto de cinco partidos. Aunque los resultados anteriores sólo habían sido paridades. “Ha sido una semana positiva. Te cambia el aire cinco partidos sin perder. Habíamos mantenido varias porterías en cero. Todo eso es positivo. Va sumando”, afirmó Ampuero. Thomas Gillier recibió dos goles en la victoria ante Deportes Iquique. Nada más.

“No veíamos los empates como relevantes, queríamos los tres puntos, pero hoy sumando esos empates nos mantienen en una zona expectante donde podemos dar un salto de calidad. Y qué mejor que jugando ante Colo Colo, con nuestra gente”, agregó el marcador central que cumplirá 31 años el 19 de julio y es el segundo jugador cruzado con más minutos en el Campeonato Nacional 2024.

Añadió que “el escenario estará bonito para los dos equipos. Ellos vienen de resultados no tan favorables, querrán mostrar otra cara. Queremos seguir yendo en alza los rendimientos que nos mantendrán arriba. Es un partido relevante para escalar en la tabla”. Razón no le falta: el Cacique acumuló tres derrotas consecutivas, aunque una fue por la Copa Libertadores.

“Planificamos el partido como pide el entrenador. Trabajamos para él, él decide qué metodología ocupar, dónde pararse en la cancha, cómo vamos a hacer las presiones. Nosotros haremos lo que pida. El equipo ha ido avanzando, eso es lo importante. Es nuestro mayor desafío: aguantar lo más cerca de 90 minutos esa intensidad”, sentenció. Y como había dicho Branco Ampuero, qué mejor que hacerlo ante Colo Colo.

Así van la UC y Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica le sacó dos puntos de ventaja a Colo Colo al cabo de ocho jornadas del Campeonato Nacional 2024. Y así están ambos en la tabla de posiciones.

