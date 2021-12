El defensor aún de Universidad Católica , Valber Huerta , no pasó los exámenes médicos en Palmeiras . El zurdo volverá a Chile esta semana en un viaje que estaba programado de todas maneras mientras el Verdao se tomará un par de días para "reflexionar" sobre si es una razón para echar por tierra el negocio.

Valber Huerta no pasa los exámenes médicos en Palmeiras y debe volver a Universidad Católica... por ahora

Valber Huerta se despidió de Universidad Católica y ya posó con la indumentaria de Palmeiras, en lo que significaba, hasta ahora, el mayor salto de su carrera. No obstante, dicho fichaje tuvo un duro contratiempo en la presente jornada: el defensor no pasó los exámenes médicos por un problema detectado en Sao Paulo en una de sus rodillas y, de momento, el negocio quedó en suspenso, pero no está caído.

Según pudo averiguar RedGol, el problema en la articulación es “algo menor” pero, de todas formas, en el Verdao se quieren cubrir. Huerta debe volver a Chile en los próximos días, pero dicho viaje se iba a realizar de todas maneras, aunque la idea era con el contrato ya firmado y oficializado como refuerzo del cuadro que defiende el también ex Cruzado Benjamín Kuscevic.

De momento, Palmeiras se declara “en reflexión” pero el negocio no está caído. Se tomarán un par de días para re-evaluar la situación y ver si la lesión que le detectaron a Valber Huerta amerita cancelar el trato por dos millones de dólares que tenían listo con Cruzados, por lo que se vendrán varias conversaciones más. Cabe consignar que sólo advirtieron dicha dolencia, pero todo el resto de los chequeos está aprobado.

Huerta llegará de vuelta a San Carlos antes de que termine la semana pero con la esperanza de volver a Sao Paulo para, ahora sí, enrolarse de manera definitiva en Palmeiras. Toca esperar, por ahora.