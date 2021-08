El entrenador de los cruzados no quedó conforme con la paridad ante Ñublense, debido a que no pudo presionar a La Calera y Colo Colo.

El fútbol chileno está que arde. El inicio de la segunda rueda empezó con todo, porque Universidad Católica remontó ante Ñublense y logró un punto, situación que no dejó del todo conforme al entrenador Gustavo Poyet.

El uruguayo valoró el espíritu de sus jugadores, que supieron ir para adelante y rescatar al mejos un punto, debido a que luego de ir perdieron por 2-0 sacaron una paridad 2-2.

"Un momento en el primer tiempo nos separamos, los tres de arriba de los restantes. Ahí Ñublense tuvo la pelota. No pudimos lograr los acompañamientos y eso lo aprovecharon. El fútbol son goles y cuando tienes chances y marcas, el partido se pone para ti. Los únicos responsables somos nosotros, no hay más vueltas. Después del segundo gol hubo carácter, ganas de representar a la gente. Hay muchísimas cosas que no están bien y el responsable soy yo", explicó.

Luego, habló de los cambios y también de que el empate no les sirve para meterle presión a Colo Colo y Unión La Calera, que igualaron en su partido.

La UC sacó un punto - AgenciaUno

"Son características de jugadores. Ciertos momentos se puede jugar por tenencia, con jugadores de buen pie hay menos marcas y la conexión y el balance del que hablo siempre no son fáciles. Es una cosa de características y hoy perdimos una oportunidad enorme, pero tremenda después de lo de Calera con Colo Colo. Casi te diría que no es aceptable", dijo.

"El balance es fundamental. Es muy fácil tirar gente en ofensiva y correr los riesgos que se corren, pero hay que estar en un estado de ánimo de locura, de ir a por todo, estar mano a mano por todos lados. Si el equipo rival ahí está más tranquilo por ahí te hace un tercer gol. No esperaba para nada así el partido. Los primeros 10 o 15 el rival siempre juega y te puede dominar", analizó.

Por último, valoró el cometido de Ñublense, señalando que es un equipo que le gusta ir al frente y complicar a sus rivales.

"Ñublense es un equipo que propone muchísimo, va con mucha gente al ataque y deja espacios, si uno los daña ahí sales beneficiado. Había que defender lo que ellos proponen en ataque y luego utilizar los espacios. Hubo momentos donde pensé que podíamos dar vuelta el resultado en el primer tiempo", cerró.