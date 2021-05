Buljubasich feliz con Poyet: "La Copa se juega diferente, el campeonato es para jugar más lindo"

El triunfo de Universidad Católica por 1-0 ante Argentinos Juniors dejó a los cruzados bien aspectados para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores y las sonrisas han vuelto a San Carlos de Apoquindo luego de un inicio turbulentos en el torneo.

Diego Poyet ha logrado revertir esa compleja situación inicial lo que fue muy bien valorado por la dirigencia de la UC. Así lo señaló el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, quien en diálogo con Radio Agricultura le dio la derecha al trabajo realizado por el uruguayo.

"El equipo ratificó la confianza de los partidos ante Nacional y La Calera. Anoche se volcó a favor nuestro desde la posesión y la tenencia, fue paciente y llegó el gol, que a veces no llega. Pudimos hacer uno o dos goles más", empezó el análisis el Tati, antes de alabar la manera de enfrentar el partido.

Sobre eso, tiene clara la manera de enfrentar un partido internacional. "Con respecto a las expectativas, en el torneo nacional sí hay que ganar y jugar lindo. Pero en la Copa se juega de otra manera. Un equipo juega bien cuando intenta defender y defiende bien, no pasa zozobras. Esa es la línea de la Copa. Tener controlado al rival, como lo hizo ayer Católica. A nivel internacional eso no es poco. En eso difiero con la prensa o los hinchas, a veces el espectáculo no está, pero se sacan resultados", comentó.

Por lo mismo, aseguró que ir a buscar un resultado a tontas y a locas dejando espacios puede ser mortal. "Los goles modifican mucho el trámite del juego, pueden ser dañino y peligroso. Se juega de manera distinta y hay que entenderlo así", indicó.

Además aseguró que "estamos muy ilusionados, tal como lo estuvimos ante Vélez en la Sudamericana pasada" y le puso paños fríos a los supuestos conflictos que se han vivido en el camarín, sobre todo entre Poyet y Fernando Zampedri.

"A mí no me preocupa lo de Zampedri, si uno viera malestar en los entrenamientos sí podría preocuparme. Tenemos un equipo de jugadores que han ganado cosas y quieren seguir haciéndolo. Son exigentes con ellos mismos, igual que el DT. Es normal lo que pasa, eso eleva la exigencia. Uno ve entrenar a Zampedri, cómo juega, y uno se queda tranquilo. Cuando hay un plantel competitivo nadie quiere quedarse afuera. Eso es importante", finalizó el Tati.