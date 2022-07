Después de que el propio delantero le tirara un balde de agua a la mínima llama de esperanza que le quedaba para poder volver a la UC asegurando que no lo querían en el club, ahora fue Ariel Holan quien le abrió la puerta asegurando que "ha dejado huella".

Universidad Católica sigue trabajando a toda máquina en este mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno y para ir con todo a la pelea del histórico pentacampeonato analizan nombres para reforzarse, y el propio Ariel Holan confesó recientemente, para sorpresa de todos, que Nicolás Castillo es una opción para el ataque.

Cabe destacar que el delantero de 29 años, que lleva desde marzo sin club tras su paso por el Necaxa mexicano, dejó la grande hace algunos días reconociendo que no volverá a la UC porque en San Carlos de Apoquindo "no me quieren". Pese a eso, ahora el director técnico argentino lo desmintió.

En conferencia de prensa, el estratega trasandino de 61 años fue consultado por los próximos movimientos que harán los Cruzados en esta ventana de traspasos considerando que entre lesiones y ventas han tenido varias bajas, y aprovechó para enviarle un mensaje claro al ex seleccionado nacional.

"Nicolás Castillo es un jugador muy querido en la institución, de una trayectoria que ha dejado huella y formado en la casa", comenzó apuntando Holan para inmediatamente después dejarle claro a todos los interesados en el tema que "tanto él como otros futbolistas estará en evaluación del club".

Con respecto a la salida de Diego Valencia, Holan reconoció que "uno está contento de que siga su crecimiento y su carrera profesional. Es un jugador para Europa, bajo todo punto de vista", y después lamentó esa y las demás bajas que tienen.

"Lógicamente su salida (de Valencia) como la de Diego Buonanotte y Bruno Barticiotto, y la lesión de 'Cimbi' (Cuevas) ha hecho que nos quedáramos un poco justos", complementó para cerrar.

Así, la puerta no está del todo cerrada para Nicolás Castillo, a pesar de que él mismo se encargó de cerrarla hace algunos días, y tanto él como otros jugadores todavía tienen chances de ponerse la camiseta de la franja de cara al segundo semestre.

En cuanto a lo deportivo, por otra parte, Universidad Católica ya se enfoca en lo que será su participación en la fecha 18 del Campeonato Nacional 2022. La UC debe visitar a Curicó Unido en el Estadio La Granja este domingo 17 de julio a contar de las 17:30 horas.