Johnny Herrera ha estado en el centro de la polémica, como tantas veces en su carrera como futbolista profesional, producto de unos controvertidos dichos en contra de Universidad Católica, sobre quienes señaló que no están ni cerca de parecerse a Colo Colo o Universidad de Chile. Y Nicolás Castillo, fiel a su estilo, le respondió.

El histórico exarquero del Romántico Viajero señaló en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports que la UC "es así" -haciendo un gesto de pequeñez con las manos- comparado con el Cacique y la U, y eso le significó la furia de Manuel De Tezanos y todo el pueblo cruzado, incluido uno de sus más reconocidos hinchas.

Así, el delantero chileno de 29 años, que no tiene club tras su salida del Necaxa mexicano a comienzos de año, se picó con Herrera y corrió a las redes sociales para hacer una esporádica aparición y "enviarle" un mensaje a Johnny por medio de una fotografía.

Con una historia en Instagram, el formado en San Carlos de Apoquindo subió un registro en el que aparece Milovan Mirosevic celebrando un gol en un clásico universitario ante un rendido "Samurai Azul", aunque en esta pasada olvidó los emojis.

La última publicación de Castillo fue el 12 de abril y no suele hacer muchas apariciones en sus historias, pero ante las palabras de Herrera compartió el registro que data del clásico universitario disputado el 27 de octubre de 2013, donde la UC ganó 1-0 con gol de Mirosevic y que fue suspendido después de que un rollo de papel impactara a Fernando Meneses. Eso sí, no etiquetó al exarquero y, por esta vez, no puso sus polémicos emoticones.

La molestia de Castillo, De Tezanos y el pueblo cruzado llevó a Johnny Herrera a tener que salir a explicar sus polémicos dichos. En entrevista con LUN, el bicampeón de América con la Roja explicó que "no fue mi intención ningunear o menospreciar a alguien. Yo solo me quería referir a que la caja de resonancia que tienen tanto Colo Colo como la U es extremadamente mayor a la que tiene Católica".