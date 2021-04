Raimundo Rebolledo se confiesa: “Mi sueño de carrera es ir a jugar a la Premier League”

A pesar de su corta edad, Raimundo Rebolledo (23 años) se ha convertido en un referente al interior del plantel de Universidad Católica, porque es regularmente titular y ya suma en su palmarés cinco títulos de Primera División y tres Supercopa.

En ese contexto, el lateral derecho de La Franja conversó con La Tercera sobre su actualidad deportiva y afirmó que “me siento muy bien física y técnicamente. La experiencia de jugar los campeonatos me ha dado un plus y me ha hecho crecer como jugador. Obviamente, aún tengo mucho por mejorar. Creo que año a año me he ido sintiendo mucho mejor”.

Al ser consultado sobre las expectativas que tiene para la presente temporada y que espera mejorar, comentó que “la faceta ofensiva. Año a año, me he ido soltando en esa faceta, pero obviamente tengo mucho más por dar. Puedo mejorar. Soy joven aún y si lo practico puedo mejorar para algún día dar un salto como jugador”.

Pero eso no fue todo, porque también se refirió a las proyecciones que tiene a futuro y sorprendió al confesar su gran deseo futbolístico: “me entreno día a día para poder lograr ese sueño de ir a la Premier League. Obviamente, ahora estoy pensando en Católica, pero el sueño de mi carrera es ir a jugar allá”.

Para Poyet, el lateral derecho de la UC es Rebolledo. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, agregó que “es un sueño también jugar por la selección chilena, pero lo primero es Católica, porque si uno juega bien en el club, es titular indiscutido y lo hace de buena manera, la Selección y esas cosas llegan solas, pero primero estoy enfocado en entregarme al ciento por ciento en el club”.

Sumado a esto, confesó que Ariel Holan es el técnico que más lo marcó en su corta, pero exitosa carrera futbolística. “Hasta ahora los que me han tocado han sido Beñat (San José), Gustavo Quinteros y Ariel. Con Gustavo Poyet llevamos muy poco, así que no podría decir nada concreto aún, pero de esos tres sin duda que Ariel”.

“Al principio, nos pedía cosas que yo no entendía, o que un jugador por ahí cree que no tienen mucho sentido, pero después, cuando uno lo recrea en la cancha, jugando contra rivales, se da cuenta de que se te hace mucho más fácil jugar. Posicionarse de tal manera o en tal lugar hacía mucho más fácil jugar. En ese sentido, me abrió la mente y me hizo ir probando distintas maneras de jugar, con las que me sentí bastante cómodo y que me han ayudado a crecer en un todo como jugador”, complementó.

Finalmente, al ser consultado sobre su contrato, el que termina en 2021, sentenció que “estamos negociando con la UC. Siempre he tenido buena relación con Católica. Ya estamos viendo ese tema. Veremos cómo se da, pero Católica es el club que me formó, que me dio todo desde chico. No tendría por qué haber inconvenientes para renovar”.

