Pese a que Nicolás Castillo sonó en Universidad Católica, sus esperanzas de retornar a la precordillera llegaron a su fin. Ya se había hablado de que en La Franja iban a optar por no traer al jugador, quien es agente libre luego de su salida del Necaxa, y el hecho hoy fue confirmado por parte del club.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, habló con ESPN sobre la ventana de fichajes. El timonel de la UC manifestó que los cupos son acotados y no se pueden cometer errores respecto a los refuerzos, y que se están siguiendo los deseos de Ariel Holan.

Respecto a Castillo, Tagle declaró que su puesto no es prioridad. "Ha habido algunas conversaciones, pero estamos privilegiando armar el equipo con las posiciones que nos está pidiendo el entrenador. Y no es la posición donde juega Nicolás Castillo", aseguró.

"No digo que eso no pueda cambiar, pero por ahora los recursos son escasos, los cupos también y los extranjeros más", continuó el presidente cruzado.

"Las decisiones tienen que ser muy bien pensadas y no cometer ningún error. El equipo no anduvo bien el primer semestre, no tenemos más espacios para cometer errores y ese tema por ahora no está sobre la mesa", concluyó.

En la precordillera tienen tomados los cinco cupos extranjeros que permite la ANFP, aunque se habla de la salida de los argentinos Lucas Melano y Yamil Asad. En cuanto a bajas, Cesar Munder fue nuevamente enviado a préstamo, esta vez a Cobresal.