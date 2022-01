Universidad Católica se ha tomado con calma el mercado de fichajes, porque solamente confirmó la llegada del volante Sebastián Galani, ya que primordialmente se dedicó a renovarle el contrato a sus figuras.

Además, la UC perdió a un jugador clave, porque el experimentado Edson Puch decidió volver a sus raíces, ya que retornó a Deportes Iquique, para intentar volver con el equipo de sus amores a Primera.

Por este motivo el tetracampeón fue a buscar a un atacante, y ya tiene listo a su nuevo goleador, porque todo indica que será el argentino Lucas Melano.

El ariete de 28 años rescindió su contrato con Central Córdoba, según dio a conocer el presidente del club, José Alfano, en contacto con Deportes en Agricultura.

"Me acaban de decir que Melano va a jugar a Universidad Católica, me acaban de decir que ha hecho uso de la opción que tenía de desvincularse de Central Córdoba, porque me acaban de decir que va a firmar por la U Católica", dijo el dirigente a la emisora.

Melano viene de jugar un total de 567 minutos en 13 partidos con la camiseta del cuadro cordobés, y anotó tres goles, cuota que espera subir en Chile.

Universidad Católica, de esta manera, otra vez mira a Argentina para reforzarse de cara a la temporada 2022.