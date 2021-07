Germán Lanaro empieza a despedir a Matías Dituro: “Lo vamos a extrañar… quedará en la historia grande de la UC”

Solo es cuestión de días para que Matías Dituro deje de ser el futbolista de Universidad Católica y arranque una nueva aventura defendiendo los colores del Celta de Vigo. Por lo mismo, el defensor Germán Lanaro reconoció que la partida del arquero será una baja importante para afrontar los octavos de Copa Libertadores y la segunda parte del Campeonato Nacional.

“Aún no me despido de Dituro. No quiero que piense que esté todo cerrado. Ojalá salga todo bien, es un gran portero, un gran paso para él. Si se cierra, lo vamos a extrañar. Es un tipo bárbaro. Es un arquero excelente que le dio mucho a Católica y quedará en la historia grande del club”, señaló en Al Aire Libre TV.

Al ser consultado sobre la lesión que lo tuvo varios meses fueras de la cancha y que hoy lo tiene como alternativa para Gustavo Poyet, comentó que “soy agradecido con lo que me pasa, cuando me pongo esta camiseta quiero ir por más, lo siento de esa forma, quiero devolver lo que hace la gente del club por nosotros”.

“Yo estaba de antes en negociación con la dirigencia y llegó la lesión. Me dieron la tranquilidad (el presidente Juan Tagle y el gerente deportivo José María Buljubasich). Soy agradecido del lugar donde estoy, por la forma que me tratan y lo siguen haciendo. Agradezco que el club confiara en mí, que aún lesionado podía seguir aportando”, comentó.

Por último, tuvo algunos comentarios sobre la buena cantera de la Franja, en particular en el puesto de defensa central por el éxito que están teniendo Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Benjamín Kuscevic.

“Me ha tocado la camada de jugadores que han crecido en la UC y me pone feliz ser parte de ese proceso de formación. También Paulo Díaz en Palestino. Es un placer, un orgullo ser parte de ese crecimiento y ojalá vengan muchos más”, sentenció.