Marcelo Vega se lanza en picada contra el DT de Universidad Católica, su trabajo y cuerpo técnico: "Lo que hizo el hijo de Poyet es impresentable"

En Universidad Católica las aguas no están tranquilas después de mucho tiempo de calma y sólo alegrías. Es que a las críticas al entrenador Gustavo Poyet por las dudas e irregularidad en cancha se suman otras “escenas” relacionadas al DT y su ayudante e hijo, Diego Poyet.

El entrenador venía de ser expulsado contra Antofagasta y en el clásico universitario Diego Poyet tuvo su momento de furia saltándose una reja del estadio El Teniente para irse a reclamar a la cancha. Además se supo de un encontrón entre Edson Puch y el hijo del técnico.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Marcelo Vega lanzó sus dardos contra Gustavo Poyet y su trabajo al mando técnico de Universidad Católica.

“Es la hora de tomar decisiones para contratar un técnico. Lo estamos viendo con lo que pasa en la Católica con Poyet y su hijo, y no lo digo solamente por su sistema de juego que no aporta mucho, sino por lo que está pasando con su hijo”, dijo el Toby.

Agregó: “vimos su descontrol, los problemas que tiene dentro del grupo, del camarín, los jugadores que quiere sacar; los gritos, saltarse la reja y poner nervioso a todo el banco que terminan reaccionando de la nada. Me parece que no aporta mucho para el espectáculo, y no sólo por cómo juega, que no aporta, también por sus reacciones”.

Por último, Toby Vega sentencia que “lo que hizo el hijo de Poyet es impresentable… que no lo multen porque salta la reja. Se multa a la gente que salta la reja, yo pensé que iba a ir a pegarle al árbitro”.