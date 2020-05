Luciano Aued se une a la locura por 'The Last Dance': "En la UC somos todos más Rodman o Pippen, todos trabajadores"

El dominio de Universidad Católica en el fútbol chileno durante las últimas temporadas ha hecho que sus jugadores destaquen cada vez que salen a la cancha. Luciano Aued es uno de los que ha sido clave para las grandes campañas de los cruzados en años anteriores gracias a su nivel tanto en el plano nacional como internacional.

En conversación con Deportes en Agricultura, el volante aprovechó la oportunidad por mostrar su admiración por "The Last Dance", la serie de Netflix sobre la historia de Michael Jordan y los Chicago Bulls que la rompe en Netflix, donde realizó una particular comparación.

Luciano Aued es uno de los jugadores más importantes de la UC en sus últimas campañas. Foto: Agencia Uno

Primero alabó el nivel del protagonista del drama y señaló que "para ser el número 1 hay que ser especial, por la vida que llevan, por como los miran y por el respeto de sus compañeros".

Fue entonces que Aued aseguró que en el plantel de los cruzados son mucho más un equipo que una sola figura. Eso sí, con una graciosa comparación. "En el camarín de la UC somos todos normalitos. Somos todos más (Dennis) Rodman o (Scottie) Pippen, todos trabajadores".

Dennis Rodman y Scottie Pippen fueron claves para Michael Jordan y los Chicago Bulls, como ha quedado claro en "The Last Dance". Foto: Agencia Uno

Cabe recordar que en los últimos dos torneos, Universidad Católica se ha coronado campeón casi sin rivales a la hora de la definición. Este 2020, marchaban en el primer lugar de la tabla de posiciones y se encaminaban a buscar un histórico tricampeonato hasta la crisis sanitaria por el coronavirus.