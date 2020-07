Dennis Rodman le presta ropa a Michael Jordan: "No entendieron lo que estaba tratando de hacer en ese documental"

Una de las series más exitosas de este 2020, sin duda alguna, es "The Last Dance". El documental que muestra la historia de Michael Jordan junto a los Chicago Bulls en los históricos tricampeonatos del equipo no dejó a nadie indiferente y, entre los elogios, también han aparecido críticas contra Air.

Son varios quienes se han levantado contra la actitud del 23 en el camarín, pero uno de sus integrantes salió a defenderlo con todo. Dennis Rodman, uno de los personajes más destacados en el drama de Netflix, salió a prestarle ropa a su ex colega.

"Muchos jugadores con los que Michael solía jugar probablemente piensan que era pretencioso y arrogante. Creo que no entendieron lo que estaba tratando de hacer en ese documental", explicó el defensor a WGN Radio.

Dennis Rodman y Michael Jordan fueron parte fundamental para el segundo tricampeonato de los Chicago Bulls. Foto: Getty Images

Además, Rodman señaló que Jordan no tenía nada personal en su contra. "Nunca dijo nada malo sobre mí, sólo creo que tenía mucho respecto por mí. Recuerdo muchas veces en las que me decía: 'Dennis, me encantaría ser tú durante 24 horas'".

Finalmente se refirió a su relación con Carmen Electra, uno de los ejes de su vida en la serie. "Todavía hoy hablamos y cuando regrese a Los Ángeles, creo que saldremos a almorzar. Tal vez analicemos algunas cosas y, quién sabe, algo puede salir de eso porque hemos estado hablando de eso durante los últimos meses. Tal vez volveremos a estar juntos, quién sabe...".