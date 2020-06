La brutal cena en la casa de Diego Cagna donde la UC pavimentó el título de 2010: "Le dije a Pizzi que me tenía que sacar"

Los hinchas de Universidad Católica recuerdan con especial cariño el título de 2010, donde reviertieron una larga ventaja de Colo Colo y terminaron dando la vuelta olímpica.

En aquel equipo de Juan Antonio Pizzi terminó siendo clave el lateral Juan Eluchans, quien marcó un gol clave ante Cobreloa en Calama de tiro libre, que nunca van a olvidar los cruzados.

Pero antes del zurdo, el titular por la banda izquierda era el experimentado Rodolfo Arruabarrena, quien en diálogo con Olé dio a conocer una especial anécdota, que reúne a Pizzi y también a Diego Cagna, por entonces DT del Cacique, con quien peleaban por la corona.

El vasco contó que le dijo a Macanudo, en la casa de Cagna, donde iban a cenar los miércoles, que lo debía sacar del equipo titular, para dar paso a Eluchans, que terminó siendo figura.

"Es la verdad (sobre que es autocrítico). También en Católica, donde me retiré y me dirigía Juan Pizzi, me pasó: fui titular y los últimos cuatro o cinco partidos no me veía o veía que Eluchans estaba mejor que yo. Y a Juan, con el que los miércoles cenábamos en casa con Cagna, que era la contra porque estaba en Colo Colo, le dije: 'Juan, me tenés que sacar'. Siempre en ese sentido fui autocrítico", reveló el ahora entrenador.