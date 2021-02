El emotivo y conmovedor video de Katty Kowałeczko como la orgullosa hincha de cruzada que le explica a su hija que se ser de la UC

Universidad Católica también tiene su emotivo video que busca representar de la forma más fiel lo que significa ser de la UC. Woki Toki lo hizo de nuevo y Katty Kowałeczko es la mamá que le traspasa toda su pasión y amor por La Franja a su hija con un repaso histórico, profundo e interno que explica el orgullo de vestir como hincha la armadura cruzada.

“¿Qué es lo quiero? No veo sólo un partido en la tele. Ser hincha de la Católica es ser hincha de verdad. No nos llenamos la boca diciendo que tenemos la hinchada más numerosa, no. Tampoco luciendo vitrinas llenas de copa añejas. Nosotros somos hinchas por convicción, por amor verdadero a pesar de las burlas. Se rieron de nosotros sin saber que cada risa era una motivación, nos levantamos y nos pusimos la armadura de caballeros cruzados”, dice la madre a su hija.

Agrega que “nos molestaron por el 2… y fuimos bicampeones dos veces y hoy esos mismos están más cerca del 2 que nosotros. Mientras ellos ven sus mejores días en calendarios añejos, nosotros nos vemos adelante, en el futuro. Ellos tienen la mochila llena de frustraciones, nosotros de ilusione”.

Uno de los puntos fundamentales es el trabajo de la UC en divisiones inferiores como el club más importante y exitoso actualmente en la formación de futbolistas chilenos. La Católica gana y gana con jugadores de la cuna.

“Creemos en los jugadores que formamos en casa, es importante ganar, pero más importante es cómo y con quién ganas. Dicen que nos faltan copas, pero las tenemos y muy bien ganadas, con gente de la casa”, expone Kowałeczko.

Complementa: “me acuerdo de Buccicardi, fue parte del primer equipo de la UC. Don Nacho Prieto. Como Gary y el Nico, ídolos en la cancha y grandes hinchas en la galería. O el Beto y el Pipo. Como Fouillioux también, don Tito... Lepe, Riera, Tapia, Toselli, el Sapito. El Tati, Toledo, Isella, Aravena, Contreras Cornez, Almada, Tudor y Tupper… como el Mumo. El Mumito nos enseñó que hay algo mucho más importante que los triunfos: la familia, la gran familia cruzada”.

Sentencia que “los más chicos suben a ver su monumento todos los años, por eso existe La Banda del Mumo que alienta todos los fines de semana. Y cada estrella va dedicada con su nombre, porque él es Católica. Esta camiseta no sólo es diseño y colores, es valores. Somos caballeros cruzados”.