José Pedro Fuenzalida quiere volver a estudiar: "Sé que hay vida después del fútbol"

José Pedro Fuenzalida es un futbolista que rompe totalmente con los estereotipos negativos que algunas personas tienen de los jugadores de fútbol. Y es que pese a que ha logrado mucho en el balompié chileno, chapita asegura que cuando se retire de la actividad volverá a las aulas a estudiar.

"No tengo aún muy claro dónde será y qué cosa estudiaré. Solo que será algo vinculado al deporte. Incluso podría ser educación física. No sé, pero de que lo haré, lo haré. Quiero sacar un título profesional porque sé que hay vida después del fútbol”, dijo chapita

En conversación con Las Últimas Noticias, el jugador de Universidad Católica habló acerca de su vida como estudiante, donde siempre destacó con buenas notas, lo que le permitió comenzar su camino hacia la ingeniería:

Chapita Fuenzalida sabe que hay vida después del retiro del fútbol, por lo que espera retomar sus estudios una vez que deje la actividad deportiva profesional.

“Yo era mateo. Salí con promedio 6,5 del colegio y en la PSU ponderé 760 puntos. De hecho, me matriculé en la Universidad Católica para estudiar ingeniería civil, como mi papá, pero no fui nunca a clases porque no podría congeniar los horarios de entrenamientos y los partidos”, reveló Chapita.

José Pedro Fuenzalida ama ser futbolista, y en diversas ocasiones ha reconocido que el balón es su pasión, pero no confunde las cosas y asegura que existe futuro una vez que un jugador cuelga los botines:

Por último, el destacado jugador chileno, con pasos por elencos como Boca Juniors y Colo Colo, reveló que en 2019 obtuvo un cartón tras estudiar por internet durante 18 meses:

"El año pasado, por ejemplo, terminé un magister online en gestión deportiva que duró un año y medio. Me gustó porque quería saber de instalaciones deportivas, de marketing digital y otros temas que me interesan”, contó Fuenzalida.

José Pedro Fuenzalida ha pasado la cuarentena junto a su esposa e hijos en su hogar de Talagante, donde espera -al igual que el resto del plantel cruzado- la fecha de retorno del fútbol chileno para poder pelear por quedarse nuevamente con la corona del certamen.