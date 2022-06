El DT de la UC confirmó que la gestión por inscribir a Matías Dituro en la Copa Sudamericana no fue fructífera y, por ende, no estará en ninguno de los duelos frente a Sao Paulo por los octavos de final.

Holan reveló que Dituro no jugará por la UC ante Sao Paulo por un problema administrativo

Matías Dituro tuvo una gran temporada en el Celta de Vigo. Jugó los 38 partidos de La Liga, donde el elenco gallego terminó en el 11° lugar. Pese a que el golero argentino logró mantener su valla invicta en 14 oportunidades, la plana mayor del elenco vigués no utilizó la opción de compra, cifrada en 1,5 millones de dólares. Por esa razón, el trasandino volvió a la Universidad Católica.

Con el retorno de "Dimuro", como era conocido por la hinchada del elenco español, Ariel Holan cuenta con tres arqueros de buen nivel para custodiar la portería del tetracampeón del fútbol chileno: además del oriundo de Bigand está Sebastián Pérez y Nicolás Peranic, quien espera firmar pronto la carta de nacionalización.

El ex Bolívar y Deportes Antofagasta fue clave en tres de los cuatro títulos consecutivos que conquistó la UC y, por cierto, será la primera opción del entrenador si es que permanece en San Carlos de Apoquindo. Por ahora, la gerencia deportiva y el directorio de Cruzados SADP rechazaron una propuesta de Vélez Sarsfield. Pero Dituro no podrá jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana porque no pudo ser inscrito a tiempo en la competencia.

Todo eso a raíz de que el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) de Dituro llegó fuera de plazo. "Es un tema administrativo, va a poder jugar tanto en el Campeonato local como en la Copa Chile, pero no en esta fase de Copa Sudamericana por un tema del transfer desde España", explicó el entrenador argentino, quien probablemente apostará por el "Zanahoria" para atajar en la serie ante los paulistas.

Los números de Sebastián Pérez en copas internacionales

El primer partido de Sebastián Pérez en un torneo internacional fue en la Copa Libertadores 2021 que disputó con la Universidad Católica, aunque sí había tenido experiencia en el concierto continental: fue suplente dos veces en la llave de primera ronda de la Copa Sudamericana que Patriotas Boyacá le ganó por penales a Everton de Viña del Mar. El titular en ambos juegos fue

Eduardo Lobos, hoy director técnico de San Antonio Unido.

Y en la UC suma nueve partidos por Libertadores: tres en la del año pasado, donde el equipo logró un triunfo y dos caídas con el viñamarino en la portería, y los seis del Grupo H de la actual edición, donde la Franja terminó en el tercer puesto por detrás de Flamengo de Brasil y Talleres de Córdoba de Argentina: un empate, una victoria y cuatro derrotas fue el saldo del equipo en ese emparejamiento.