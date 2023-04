Universidad Católica cayó como local por la cuenta mínima ante O'Higgins de Rancagua y cedió terreno en la lucha por un nuevo título para sus vitrinas. Pese a estar en los primeros lugares de la tabla, el rendimiento individual y general del equipo no ha sido el que se esperaba y las críticas al cuerpo técnico encabezado por Ariel Holan ya comienzan a generar ruido.

En conversación con Redgol, tanto Jorge Aravena como Rodrigo Gómez, ambos con pasado en el conjunto Cruzado, entregaron sus impresiones respecto al cometido ante los rancaguinos y manifestaron su preocupación ante el presente del conjunto de San Carlos de Apoquindo.

"Desgraciadamente el resultado no ha sido lo que todos esperábamos y que el equipo ganara en un nuevo aniversario de la institución. Todo el mundo sabe que soy un Cruzado de corazón y todas las semanas quiero que gane la UC, pero lo cierto es que no hemos estado finos", señaló el Mortero.

Por su parte, Rodrigo Gómez manifestó que "es una amarga celebración de aniversario pero no sorprendente porque la Católica viene jugando mal hace rato. Ariel Holan no ha logrado dar con el esquema, no ha logrado encontrar el sistema de juego. Al inicio del partido se vio quizás que podría ser un partido distinto por la ocasión que desperdició Fernando Zampedri pero al rato se pierde el esquema, el juego y la verdad que la Católica no sorprende, no supera y es sobrepasada por todos los rivales. Hay niveles individuales muy bajos. No sé cuánto tiempo más se podrá esperar".

Además, agregó que "más que el resultado me preocupa el funcionamiento en general. Más si la Católica gane, empate o pierda, lo preocupante es el funcionamiento. Holan no ha logrado un esquema ni un sistema de juego. Puedes perder jugando bien, pero la Católica no ha jugado bien durante toda la temporada", expresó el campeón en cuatro oportunidades con La Franja.

El clásico en el horizonte

Universidad de Chile y Universidad Católica animarán una nueva versión del Clásico Universitario el próximo domingo 30 de abril en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, recinto donde ejercerá de local el cuadro azul que llegará con la confianza a tope debido a sus tres victorias en línea.

Ante el crucial duelo, Jorge Aravena mostró su preocupación y manifestó que "el rival de la próxima semana ganó un partido complicado en Viña del Mar", mientras que Rodrigo Gómez agregó que "es un momento que es muy complejo para la UC y le toca disputar un partido complicado ante la Universidad de Chile que viene ganando", cerró.