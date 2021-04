Gustavo Poyet ironiza ante pregunta y se lanza con dura autocrítica: “Yo elijo a los jugadores, soy responsable”

Gustavo Poyet no estaba de buen talante tras el segundo partido de Universidad Católica en la Copa Libertadores. Y no es para menos: su equipo fue dominado y vencido en San Carlos de Apoquindo por Argentinos Juniors, perdió 0-2 y comprometió seriamente sus opciones de avanzar a octavos de final del máximo torneo continental de clubes, una gran deuda que ha tenido el tricampeón del fútbol chileno.

Consultado por cómo se dio el compromiso, el uruguayo dijo que “son circunstancias del fútbol, en muchos partidos lo hicieron muy bien y hoy se nos complicó por la formación del rival, había que buscar soluciones. Esto es fútbol, no es matemáticas”.

Asimismo, recalcó que “el responsable soy yo, yo elijo a los jugadores y la forma de jugar (…) No somos tontos, está más difícil que cuando empezó. Tenemos que hacer mucha autocrítica, sobre todo yo que soy responsable de elegir los jugadores, debo pensar en soluciones. Necesitaría un rato largo para explicar el juego del equipo, pero debemos mejorar cosas dramáticamente, sobre todo al principio, al crear opciones de gol”.

Sobre el amago de alza en el complemento, Poyet dijo que “los jugadores corrigieron con actitud, entendimiento de juego, cuando hay dos equipos con distintos sistemas se dan opciones para ellos y tú tienes otras. Las encontramos, pero no las explotamos de la mejor manera. Es un tema de entendimiento. Muchas cosas que pasan en el fútbol, el entendimiento de lo que pasa en la cancha”.

Finalmente, ironizó cuando le consultaron por qué la UC jugó “tan atrás”. “¿Muy atrás? Ok… Nada que ver. Muy atrás estuvimos contra Ñublense, los últimos 20 minutos contra Palestino, los últimos 30 con Curicó. Lo que sí no llegamos con balón adelante, pero es otro tema, pero sin balón no estuvimos muy atrás, no comparto su opinión”, remató.