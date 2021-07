Gustavo Poyet explica sus cambios tras el empate ante Colo Colo: "Intenté jugármela al final"

Universidad Católica no pudo asegurar un triunfo de local pero saca cuentas alegres tras empatar sin goles ante Colo Colo. Los cruzados aguantaron un duro partido, pero lograron un punto que les da la tranquilidad y confianza para ir por la hazaña ante Palmeiras en Copa Libertadores.

Gustavo Poyet conversó con TNT Sports tras el partido y reconoció que desde afuera se sintió lo cerrado que fue el trámite en la cancha. "El que metía el gol ganaba, me dio esa sensación. Intenté jugármela al final faltando 20 minutos con dos cambios, se nos lesionó Tapia y casi pagamos caro".

"Hay que reconocer que Colo Colo venía muy bien, en buen estado de forma, creando, haciendo goles y eso da triunfos. En ese aspectos estuvimos bien. Tuvimos una, pero no veía muchas posibilidades salvo una pelota quieta", agregó.

Poyet valoró lo hecho por sus dirigidos ante Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Poyet asumió que a la UC le costó hacer su juego pero se excusó en que su plantel está más cansado. "Nos faltó con balón. No estuvimos tan fino como entre semana. Intenté reforjar el equipo y más o menos, un poco sí y un poco no. Fue parejo, no opino tanto del juego, el pase, el control. Creo que fue una clara de nosotros, una de ellos y más presión de ellos porque estuvieron más frescos, sin dudas".

Por otro lado, Poyet destacó que no se esperaba la aparición de Gabriel Costa por la banda derecha. "Yo esperaba a (Pablo) Solari y (Marcos) Bolados de entrada y puse a Catuto Rebolledo, nos sorprendió el cambio. Después el cansancio bajó el ritmo del partido".

El técnico también explicó los cambios a 15 minutos del final, con Francisco Silva y Gonzalo Tapia. Este último, salió lesionado. "Tenía que refrescar el equipo y tenía que tener cuidado con jugadores, está el ejemplo de Tapia, Poncho Parot, Felipe Gutiérrez, hay que tener cuidado".

Finalmente avisó que algunos de los lesionados serán probados en los próximos días para ser opciones ante Palmeiras, duelo clave para seguir con vida en Libertadores. "El Gato Lezcano entrena el lunes. (Branco) Ampuero también tiene chances, pero no creo que esté para Palmeiras. (Luciano) Aued es un tema diario, puede ser en cualquier momento o en un poquito más", cerró.