Gerardo Reinoso tras el clásico: "La Católica perdió la alegría de juego con Gustavo Poyet y duele ver a Buonanotte en la banca"

La Universidad Católica de Gustavo Poyet perdió el clásico ante Universidad de Chile por 2-1 en la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional y, pese a su tercer lugar en la tabla, se llena de dudas y críticas de los hinchas cruzados que no están conformes con el juego e irregularidad de La Franja.

En conversación con RedGol, Gerardo Reinoso, La Vieja, analizó el presente del equipo nacional que defendió como jugador entre 1989 y 1993.

“El equipo perdió la alegría de juego, no se ve a la Católica que se veía antes, que presionaba, que jugaba. Hoy se ve la imagen de Buonanotte en la banca, que a todos nos duele, porque es un jugador distinto que nos dio muchas alegrías. Hoy verlo afuera en un clásico, siendo que él ganó varios clásicos e hizo goles importantes, es duro. Porque Católica necesita este tipo de jugadores”, dijo el ex volante argentino de 56 años.

El referente de la UC agregó que “Poyet tiene que mostrar en cancha el juego que le quiere dar a Católica, hasta ahora no se ve. Se ven muchas dudas y cambios que no se entienden. En este caso no hay funcionamiento, por eso los hinchas estamos un poco a la expectativa y queremos ver a la Católica que se veía antes”.

Tras la derrota Universidad Católica quedó ubicada en el tercer lugar de la tabla con 22 puntos y mejor diferencia de goles que la U (22 unidades). Segundo es Colo Colo (24) y puntera Unión La Calera (25).

Por la próxima fecha, la Católica será local contra Deportes La Serena este sábado 7 de agosto desde las 20:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.