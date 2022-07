Universidad Católica cosechó su segunda derrota consecutiva en el Campeonato Naciona 2022. Y para colmo, fue una caída sobre la hora, pues un gol de Maximiliano Salas le dio los tres puntos a Palestino en el estadio San Carlos de Apoquindo. En la fecha pasada, la UC desperdició una ventaja de dos goles y cayó por 3-2 ante Curicó Unido en La Granja.

Ariel Holan dispuso ubicar a Gonzalo Tapia como puntero izquierdo, una posición que ya ha ocupado desde que Diego Valencia dejó el club para fichar por la Salernitana, que pagó poco más de dos millones de euros para quedarse con el 100 por ciento del pase del seleccionado chileno de 22 años. "Tapia tiene dos posibilidades: desbordar y tirar el centro, aunque no sea su pierna hábil. Y si engancha para adentro tiene el remate o seguir conectando con los delanteros", explicó el DT argentino sobre las opciones que entrega el "20".

El ex DT del León de México y el Santos de Brasil, los dos clubes que dirigió tras su primer ciclo en la UC, no quedó del todo disconforme con lo mostrado ante el Tino. "Hicimos un buen partido muy bueno hasta tres cuartos de cancha. Tuvimos las oportunidades suficientemente claras como para abrir el marcador. No lo pudimos hacer. En el segundo tiempo nos costó entrar un poco más al área rival y estar más claros en el último pase", expresó el trasandino, quien también destacó el alza del sistema defensivo, algo que bien puede tener que ver con el estreno del uruguayo Gary Kagelmacher en la zaga.

El traspaso de Valencia a Italia, un inconveniente para Holan en la UC

Más allá de que Ariel Holan siente que Gonzalo Tapia entrega muchas variantes por el costado izquierdo del ataque de la Universidad Católica, el entrenador de 61 años sabe que la salida de Diego Valencia dejó un espacio difícil de llenar.

"Tuvimos que vender a Valencia, que es un chico que en tres partidos había hecho seis goles, uno se lo anularon con Sao Paulo. Y que el año pasado hizo muchos goles, fue muy importante y para mí era un titular del equipo", reconoció el ex adiestrador de Independiente de Avellaneda en alusión a los 14 tantos que anotó el Pollo en el Campeonato Nacional 2021, los dos que marcó en el actual, el par que convirtió en la llave de Copa Chile ante Unión San Felipe y la diana que celebró en la Copa Sudamericana.

De todas formas, para Holan todo eso tiene una razón de ser. "Son cosas que pasan en los equipos sudamericanos: cuando tienes futbolistas destacados son los primeros que se van. A veces se van de manera sorpresiva, otras de manera más pensada", manifestó el ex adiestrador de Defensa y Justicia, quien ya mira hacia adelante y prepara el duelo ante Cobresal en la precordillera el 30 de julio a las 18 horas.

"Y creo yo que eso es importante a la hora de tener variantes en un partido cerrado. Cimbi (Cuevas) se lesionó, nadie esperaba una lesión tan grave. Y a veces, con el diario del lunes, es fácil decir eso. Pero también es la realidad. No me puedo quejar, pero no puedo ocultar la realidad", cerró Holan para admitir que el plantel quedó muy mermado en ciertas posiciones.