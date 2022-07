En el fútbol, el entretiempo es necesario para volver a replantear la estrategia y hacer los cambios necesarios para ganar el partido. Algo que también se puede traspasar a la vida, porque con la edad se hace frecuente la aparición de distintos tipos de cánceres.

Por eso, Gol de Chilena, la campaña de Club Deportivo Universidad Católica, la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos (ACHAGO) y Laboratorios Roche, lanzó un nuevo video junto a las jugadoras de Universidad Católica para cambiar nuestro juego, pensando en el futuro de nuestra salud.

La protagonista de esta instancia es la presidenta de ACHAGO, Piga Fernández, paciente oncológica que compartió su experiencia con el cáncer para sensibilizar sobre este tema.

“Empecé a ver la vida con otros ojos. Me volví más consciente de mi alimentación y del hoy, aprovechando las oportunidades que la vida me regala y tratando de ayudar a que otras personas no tengan que pasar por lo que a mí me tocó vivir”, relata Piga en el spot.

A ella, también se sumaron Catalina Figueroa y Amanda Morris, centrales de UC, buscando destacar lo fundamental de cuidarse desde temprana edad para evitar la aparición de enfermedades: “Encuentro súper bonito ser parte de este video y poder informar a la gente, especialmente a jóvenes, para que estén conscientes de lo que les puede llegar a pasar más adelante, porque el cuidado parte desde ahora”, comentó Morris sobre esta experiencia.

Helaine de Grange, Subgerenta de Fútbol Femenino de Universidad Católica, se sumó a esta campaña para impulsar el autocuidado: “Espero animar a las personas a informarse, a concientizarse sobre los distintos tipos de cáncer y a llevar una vida saludable que implique ejercicio y bienestar para prevenir las enfermedades de la mejor manera”.

“Aprovecha el tiempo, la segunda mitad de tu vida te espera”, señala Fernández en el video. Y es que a los 50 años, el medio tiempo de la vida, es una edad en la que suele volverse más común el desarrollar un cáncer, es por esto que el registro audiovisual busca generar un cambio de mentalidad en la población, posicionando a la prevención como la mejor jugada para anticiparnos al cáncer.

Catalina Figueroa valoró el poder ser parte de esta oportunidad de impulsar el autocuidado ante el cáncer, enfermedad que hoy representa la primera causa de muertes en el país. “Para mi es importante formar parte de este video ya que nos ayuda a todos a estar más informados sobre lo que pasa con los pacientes. Es necesario prevenir el cáncer, tomar conciencia de lo que le puede llegar a pasar y tener más información al respecto”, señaló Figueroa.