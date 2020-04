El ex UC Diego Oyarzún admite que era "más lento que río de caca" y que Mario Lepe le apodaba Only You

Universidad Católica se ha caracterizado por formar buenos jugadores, posicionando a un montón de futbolistas en clubes de Primera División de Chile. Uno de ellos es Diego Oyarzún, defensor que hoy milita en Huachipato.

El zaguero, como todos, ha aprevechado las redes sociales para pasar los tiempos muertos en la cuarentena preventiva u obligatoria, dependiendo del caso.

Es por eso que el ex Universidad Católica comenzó a responder preguntas en historias de Instagram y le fue consultado por su apodo en las inferiores de la UC: "Only You".

Diego Oyarzún respondió con suma sinceridad: "En Católica el gran Mario Lepe me decía Only You. Yo era más lento que río de caca, así que no lo culpo jajaja, pero me rompía muchísimo las pelotas que me lo dijera, entonces me puse manos a la obra", expresó.

Diego Oyarzún en Huachipato

La historia terminó con un final feliz. "Este apodo fue hasta que en un test de velocidad de la juvenil fui el tercer mejor tiempo. Cuando uno tiene un objetivo, trabaja hasta que se logra", detalló.

Pero para los más jóvenes, ¿por qué Only You? En su tiempo, las personas con más edad tenían un dicho, "más lento que Only You", que era una canción de The Platters, donde el coro es demasiado lento. Revísala acá: