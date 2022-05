Edson Puch saca una nueva canción desde el retiro y luce su estudio musical: "Lo que yo tengo nadie me regaló, digan lo quieran envidiosos son"

Tras su renuncia a Deportes Iquique, donde acusó que fue víctima de una grave agresión, Edson Puch anunció el fin de su carrera como futbolista. El ex jugador de Universidad Católica colgó sus botines a los 36 años y ahora se enfoca en otra de sus pasiones: la música.

Bajo el nombre de Edesound, Puch publicó una nueva cación titulada Que digan lo que quieran. El exfutbolista se adentró en el mundo de la música hace algunos años y con su nueva creación acumula 20 canciones en su repertorio en YouTube.

"Lo que yo tengo nadie me regaló, digan lo quieran envidiosos son", dice Puch en su nueva canción. "No es culpa mía que en tu vida seas un frustrado y que te duela lo que yo he ganado", continúa en otro verso.

"Lo que gané quisieran tener, pero no te alcanzó, tú quisieras ser yo", canta Puch en su más recente video musical, la cual grabó en su nuevo estudio musical en Iquique, denominado "The Magic Studio".

El iquiqueño se llenó de buenos comentarios en Instagram y, pese a que Puch decidió colgar los botines, los hinchas cruzados aprovecharon la ocasión para pedirle que vuelva a Universidad Católica para reencontrarse con Ariel Holan.