Diego Valencia y clasificación de la UC: "Hay que seguir por la misma senda, podemos lograr cosas lindas"

Universidad Católica venció a Atlético Nacional por 2-0 en el estadio San Carlos de Apoquindo y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 en la última fecha del Grupo F, un hecho que no ocurría desde 2011.

Tras el gol de Luciano Aued fue Diego Valencia el que puso el segundo tanto para respirar tranquilos. El canterano cruzado habló tras el duelo y se mostró muy contento.

“Es una felicidad enorme, este equipo hace rato merecía algo importante. Estamos felices de conseguir nuestro objetivo, y yo personalmente lograr esto con el club en el que me formé. Es una alegría inmensa, y también para todo el equipo. Hemos trabajado duro”, dijo Valencia tras el duelo.

Sobre su gol manifestó que “todos en el equipo somos importante, se nos destaca a los delanteros por influir en el marcador, pero el trabajo del equipo ha sido extraordinario en todos los partidos, y fue lo que a la larga nos ayudó a clasificar. Sobre la confianza es positivo no sólo para mí, también para mis compañeros. El hecho de estar jugando permanentemente me ayuda en la confianza, siempre voy a estar a disposición del DT para jugar donde me necesite. Si cree que lo haré bien, yo feliz”.

“Logramos algo muy importante, que no se lograba hace varios años en Copa Libertadores, las sensaciones son positivas y hay que seguir por la misma senda porque podemos lograr cosas lindas”, complementó.

El delantero de 21 años sentenció que “lo que más me gustó fue la intensidad del equipo, trabajamos duro desde el primer minuto y estuvimos muy enchufados, todos mis compañeros se entregaron al cien por ciento, la actitud fue lo que prevaleció”.

