Diego Buonanotte le pone fecha a su adiós de la UC: "No voy a esperar que me echen"

Diego Buonanotte llegó a Universidad Católica en 2016 para transformarse rápidamente en uno de los máximos referentes del equipo y uno de los jugadores más queridos por los hinchas. lamentablemente hoy, a cinco años de su arribo, el Enano ya comienza a pensar en su eventual partida.

El otrora River Plate perdió continuidad desde la llegada de Gustavo Poyet a la banca de San Carlos de Apoquindo, y en la primera rueda del Campeonato Nacional debió conformarse con ser banca en prácticamente todos los encuentros.

Pese a que la situación dista de ser ideal, Buonanotte no se queja ni se echa a morir, y así lo demostró en diálogo con Radio Portales, donde se sinceró respecto de su presente y futuro con la escuadra de los Cruzados.

"Yo sé lo que puedo dar y el día que yo sienta que no le puedo dar más a este equipo que tanto quiero, yo mismo voy a dar un paso al costado, no voy a esperar que me echen", expresó.

El argentino aclaró que a pesar de todo "hoy me siento bien, por eso sigo luchando por un puesto y entrenando".

De paso, Diego Buonanotte no tuvo problemas en reconocer que ha sido sondeado por otros clubes, aunque no aclaró si son del medio chileno o extranjeros.

"¿Otro equipo? Me han llamado, pero hay que analizar bien todo. Estos cinco años han sido intensos y cuesta tomar decisiones", explicó.

El Enano aseguró que aún se siente en condiciones de pelear un lugar en la oncena de Poyet.

Por último el Enano reflexionó en que "la UC en los últimos años se ha manejado de esta forma. Aún no he pensado nada todavía".

"Cuando me toca jugar más minutos, soy capaz de analizar mi juego y ahí me dan ganas de seguir acá. Si no juego es por alguna razón y lo respeto", cerró Buonanotte.