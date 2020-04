Darío Conca: "Si la UC no me abría las puertas, no creo que hubiese tenido la carrera que tuve"

El paso de Darío Conca por Universidad Católica es recordado con cariño por los hinchas de la UC. El argentino llegó en 2004 a la precordillera y se fue dos años más tarde con un título en el bolsillo: el Clausura 2005 ante Universidad de Chile.

Sin embargo, la gran 'espina' de Conca en la UC fue la semifinal de la Copa Sudamericana de 2005, cuando fueron eliminados por Boca Juniors en San Carlos de Apoquindo. "Teníamos un equipo con Universidad Católica para haber ganado la Copa Sudamericana, la perdimos por detalles", señaló en conversación con DirecTV Sports.

Pese a esto, recuerda con cariño su título con la Franja: "Logramos ganar el título local ante la U, siempre recordaré esa definición en penales. La hinchada cruzada era muy tranquila, le gustaba que el equipo jugara bien, quizás por eso no tuve una adaptación complicada".

Darío Conca fue campeón del Torneo de Clausura 2005

Además, manifestó su agradecimiento al club cruzado por darle la oportunidad de jugar en Chile: "Yo creo que, si la UC no me abría las puertas, si Jorge Pellicer no me recibía de la forma que lo hizo, no creo que hubiese tenido la carrera que tuve. Tengo un agradecimiento especial, el club justo para mí".

Por otro lado, Conca aseguró que estuvo cerca de retornar al club: "Tuve conversaciones con Buljubasich para volver a la UC, intercambiamos teléfonos, lo llamé cuando terminé contrato en China, pero luego no me respondió más. Lamentablemente no se dio, me hubiese gustado volver al club".

Finalmente, el argentino destacó su paso por la UC como "la mejor decisión que he tomado en el Fútbol. Me sentí muy bien, muy importante".