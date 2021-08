La aventura de Gustavo Poyet en Universidad Católica estaría a solo horas de llegar a su fin. Luego de la goleada sufrida ante Palestino, el técnico perdió todo el crédito que le quebada, tal como lo asumió tras el encuentro por el Campeonato Nacional.

Según palabras del propio estratega uruguayo, su proceso no da para más, lo que lo tendría con un pie fuera de los cruzados. Su momento es consecuencia de una temporada muy difícil, donde enfrentó el plano local e internacional con varias de sus figuras con problemas físicos.

En la última edición de RedGol en La Clave, Cristián Basaure habló de la crisis que vive Poyet en la UC y aseguró que su renuncia está en veremos en la directiva. "Ya se lo expuso a los futbolistas en el vestuario. Creo que se salió de la norma. No fue una buena elección desde la UC por su perfil. Uno tiene curriculum, un registro, se toma la decisión por muchos factores, pero después está el día a día. Ahí se fue en otra línea él y su cuerpo técnico".

La era Poyet en Universidad Católica estaría llegando a su fin. Foto: Agencia Uno

Para el panelista y ex futbolista, el DT "nunca le pudo dar una identidad al equipo… Uno hace el chequeo y son más las cosas negativas que algo que se pueda destacar. Sí, se pasó a siguiente fase en copa, pero en general no fue un gran proceso. Independiente de si se va o no, el análisis es porque se ve de esta forma".

"Claramente está difícil levantarlo. Muchas veces la salida del técnico descomprime, que los futbolistas tomen un envión anímico, que es lo que necesitan. El otro día en cada gol se veía que lo estaban pasando mal y no solo en este partido, sino toda la temporada en general", agregó.

Basaure insistió en que Poyet nunca supo manejar el plantel. "No encontró nunca la llave con Católica. Es lo que marca su salida, más de lo que se ha hablado y su comportamiento como líder del tricampeón del fútbol chileno, que más que mantener, involucionó. Se ve peor que hace seis meses".

Finalmente recalcó que con el charrúa, los cruzados no tenían un estilo claro. "Hay rendimientos bajos, covid, pero no hay una identidad de juego. Me cuesta encontrar una forma. Beñat fue criticado por la forma, pero sabías a qué jugaba. Eso con Poyet no se encontró nunca", sentenció.