Chiqui Cordero: "Hasta los 18 iba al estadio a ver a la U. No nací hincha de la Católica, me hice"

Fernando Cordero espera que pronto vuelva el fútbol para regresar a la cancha con La Calera. Mientras, el Chiqui se dio espacio para hablar de su gran amor: Universidad Católica.

“Sabemos que Unión Española tiene como rival a la Católica, cuando estaba en Unión era el clásico rival que teníamos y me voy a la UC. A la gente de Unión ni le gustó mucho, me empezaron a putear”, dijo Cordero en Radio Cooperativa.

Agregó que “paso un año en la Católica del 2012 a 2013, final de Sudamericana contra Sao Paulo, me gustaba estar ahí. Me enamoré del club y la gente, tengo los mejores amigos del futbol ahí y todavía tengo contacto con gente del club”.

Sigue complementando: “cuando católica sale campeón el 2018 yo ya me había ido a mitad de año. Me llama Juan Tagle para decirme que tenía que entregarme la medalla y tomarme la foto con la copa porque había participado. No sé a cuantos le pasara eso. El cariño es grande y lo tendré por siempre”.

Incluso el Chiqui fue más allá y volvió a reconocer que de joven fue hincha de Universidad de Chile, pero su paso por la UC lo enamoró de La Franja.

“Crecí en la población Pascual Gambino. Eran todos de la U, mis hermanos también. Hasta los 18 años iba a al estadio y me ponía en la barra de la U. Cuando me puse a jugar fútbol se me pasó el tema de ser hincha. Yo quería ganar, cuando llegue a Católica me cambio la percepción y me di vuelta la camiseta. No nací hincha de católica, me hice. No tengo problemas en decirlo. Cada uno tiene sus gustos y a mí me gusta la Católica”, expuso.

Sentenció que “todo bien, ningún rollo con la U. Pero imagínate que cuando jugué la final del 2009 con Unión perdimos contra la U. Yo vivía con mi hermano y llego a la casa. Estaban todos celebrando con los amigos… los eché cagando, venia más triste que la chu…”.