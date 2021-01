José Pedro Fuenzalida: "Ojalá no se hable más de los árbitros, que el campeonato se defina en la cancha"

José Pedro Fuenzalida continúa su recuperación tras sufrir un esguince grado 2 en su tobillo izquierdo ante Santiago Wanderers a fines de diciembre. Universidad Católica, con un bajón de rendimiento, se mantiene puntera del Torneo Nacional camino al tricampeonato.

A la UC le restan los partidos contra O’Higgins, La Serena, La Calera y Universidad de Concepción. El Chapa espera volver sobre el final del campeonato.

“Recién empecé a correr un poco, después de casi un mes. Ha ido bien y tengo que ver la evolución esta semana. Espero estar disponible para el partido contra Unión La Calera. No es que estemos optimistas, pero a ver si llegamos a los últimos partidos, aunque sean los dos últimos. Todavía no hay nada claro”, dijo Fuenzalida en Radio Pauta.

Sobre las críticas al desempeño del referato, especialmente de La Franja, el Chapa manifestó que “a mí no me gusta y nunca le voy a echar la culpa a un árbitro por el resultado, pero hay un tema futbolístico desde hace un tiempo, por un tema de bajas y la acumulación de partidos, nos ha pasado la cuenta y los resultados no han sido ideales. Eso nos lleva a ajustar detalles”.

“Hay cobros específicos que pudieron perjudicar más o menos. Ojalá no se hable más de los árbitros en las últimas fechas que quedan, y que el campeonato se defina por lo que pase en la cancha. Sabemos que están en un periodo de adaptación al VAR y ciertas reglas, yo creo que falta todavía de unificar criterios en los partidos”, agregó.

Por otro lado comentó su labor de pelotero en el duelo de la UC contra Everton: “en los partidos nuestros los peloteros son los juveniles o gente del club, pero como están todos jugando me preguntaron. Siempre quise, me ofrecí y feliz. Ver los partidos por televisión no me ha gustado nada”, sentenció.