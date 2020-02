César Pinares destaca el trabajo de Ariel Holan en la UC: "Nos pide intensidad alta y no perder el balón"

Universidad Católica vive un gran momento en el Campeonato Nacional. Los cruzados son líderes exclusivos del torneo y suman puntaje perfecto en las primeras cuatro fechas.

Una de las figuras del equipo de Ariel Holan es César Pinares. El volante fue pieza clave del triunfo de la Franja ante Colo Colo y mostró un excelente fútbol que dejó locos a los defensas albos.

En conferencia de prensa, el mediocampista destacó el trabajo del DT cruzado y se refirió a la competencia por el puesto con Diego Buonanotte: "Cada DT tiene una manera direfente de ver las cosas, no me gustan las comparaciones. El profe acá nos pide intensidad alta y no perder el balón".

"Trataron de buscar malas palabras mías o de Diego, querían tener un conflicto y no me gustó. Lo bueno es que en este caso no paso así. Todos tenemos competencia y siempre hay alguien detrás que quiere pelear el puesto", señaló sobre la competencia con el argentino.

Por último, Pinares se refirió a los desafíos de la UC en este 2020, especialmente en la Copa Libertadores: "Tenemos la experiencia del año pasado, estamos bien preparados para seguir enfrentando desafíos".

Universidad Católica recibe mañana a Deportes Iquique a las 18:30 horas en San Carlos de Apoquindo.