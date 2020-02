Ariel Holan y los incidentes: "Pese al triunfo estamos tristes. No da para festejar un partido así"

El DT de Universidad Católica, Ariel Holan, podía estar contento con el trabajado y agónico triunfo de La Franja contra O’Higgins de Rancagua por la segunda fecha del Torneo Nacional, pero no.

Tras el duelo, el entrenador manifestó su tristeza por los incidentes vividos en San Carlos y el momento país que atraviesa Chile.

“Quiero destacar la actuación de los árbitros y, fundamentalmente, de los jugadores de ambos equipos. La deportividad del equipo rival la quiero resaltar, en ningún momento hizo uso de una situación que se vivía afuera en beneficio propio. Este tipo de actitudes deportivas me conmueven. Es difícil hablar de fútbol cuando el partido desde el inicio estuvo condicionado a un montón de situaciones ajenas a lo futbolístico. Antes que profesionales desarrollando una tarea son todos seres humanos. Lo futbolístico pasa a un segundo plano”, dijo Holan.

Agregó que “estamos tristes. El sentimiento es de tristeza y calculo que es lo mismo en O’Higgins. No da para festejar un partido así. No quiero ser hipócrita y decir que los tres puntos nos ponen en buena condición ni bien empieza el campeonato, sería minimizar todo lo que está ocurriendo. Provoca tristeza, incomodidad, están las familias de los futbolistas de ambos equipos…”.

Ambos equipos debieron resistir el atraso en el inicio del duelo e interrupciones por el tenso ambiente dentro y fuera del estadio. Se detonaron varios fuegos artificiales e incluso cayeron otros objetos dentro de la cancha.

“Las sucesivas interrupciones cortaban la fluidez para ambos equipos. Nosotros teníamos el peso de llevar la posesión y no encontrábamos la precisión que deseábamos para abrir el repliegue que en el segundo tiempo hizo muy bien O’Higgins. Esperaron que perdiéramos la paciencia para contragolpear y así nos empataron dos veces. No les resto mérito, tenían un hombre menos, nunca sacaron delanteros. Nos costó en el segundo tiempo, entramos por afuera, tuvimos situaciones, no las pudimos capitalizar y por ahí quisimos hacer el siguiente gol en vez de buscar el primero tranquilos sin desprotegernos. Ahí hay un mérito muy grande del rival”, expuso.

Por último, sobre el estallido social y la reciente muerte de Jorge Mora, hincha de Colo Colo atropellado por Carabineros, Holan fue cauto.

“En primer lugar yo recién llego al país. Estoy con la misma tristeza que pueden estar ustedes y no quiero abrir un juicio de valor sobre una situación que no conozco en profundidad. No soy chileno, pero me gustaría con todo mi corazón que se encuentre una solución. Va más allá del fútbol, termina repercutiendo en el fútbol. Uno se preocupa. Sería injusto decir que mí equipo se desconcentró. Fue difícil para todos”, sentenció.