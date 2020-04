Alejandro Kohan sigue enojado con Ariel Holan: "No volvería a trabajar con él"

Pese a que ha pasado el tiempo, el preparador físico Alejandro Kohan, sigue dolido con el entrenador de Universidad Católica Ariel Holan.

"Cuando Ariel me dijo que nos habían elegido para trabajar en Independiente me puse muy feliz. Hice todo lo que pude para que Ariel pueda trabajar en el fútbol. Cada uno cumplió su objetivo y terminamos el vínculo. No volvería a trabajar con él", afirmó el profesional en conversación con el programa partidista Siempre Rojo.

Según Kohan "uno tiene que revisar los actos de la vida y no caer en la soberbia. Cada uno tenía una mirada de las cosas. Irme de Independiente significó un dolor muy grande a tal punto que después me costó mucho volver a agarrar un equipo".

Por último el ex PF de Holan elogió al Independiente campeón de la Copa Sudamericana 2017. "Sacamos el hambre de gloria de cada jugador y eso se notó mucho. Vos sabías que los que estaban en la cancha iban a dejar hasta lo último", cerró.