Yamila Reyna estuvo presente en un nuevo episodio de Podemos Hablar en donde entregó detalles de los complejos momentos que vivió el año pasado, tras su quiebre con el deportista Diego “Mono” Sánchez, con quien estaba comprometida.

En ese contexto, el conductor del espacio Julio César Rodríguez le consultó por una respuesta que entregó en sus redes sociales, luego que una usuaria le comentó una de sus fotos con el mensaje “ancha“.

“Sí, claramente estoy más ancha y más gordita que hace un año. Saben que, más gordita, pero más feliz. Porque el año pasado habré tenido cuerpo de muñeca, pero no por dieta, sino por tristeza”, señaló en ese momento.

El complejo momento que vivió Yamila Reyna tras su separación

Acerca del porqué decidió responderle al usuario que le dejó ese comentario, la actriz señaló: “Este tipo de críticas no me afectan en como me siento como mujer, por algo me puedo poner este vestido y me siento divina. Porque he trabajado mucho mi amor propio, mi autoestima”.

Agregando que “hay muchas mujeres que si les afectan este tipo de comentarios en su vida diaria, que sí les hace mal. Ya no estamos en momentos para hacer comentarios sobre el cuerpo de una persona, sobre la sexualidad de una persona, sobre la elección de una persona”.

“Cuando uno hace una crítica sobre el físico, sobre lo que sea que hace sobre la otra persona, no sabes la batalla que la otra persona puede estar viviendo. Porque claro, el año pasado yo estaba hecha una muñeca, pero estaba batallando con una tristeza muy grande y con mucho trabajo”.

Al ser consultada sobre a que se refería, la comediante señaló que a los complejos momentos tras su separación del futbolista Diego Mono Sánchez, con quien incluso tenían planes de matrimonio.

“Cuando me separé, era duro porque la presión que yo tenía de trabajar día a día, poniendo la cara, y que no se notará esa tristeza y la concentración, era fuerte porque no tenias tiempo de desarmarte como el duelo que puede vivir cualquier persona que se separa. La presión era muy fuerte, pero ahora estoy muy bien”.

“Hoy después de mucho tiempo, siento que lo tengo todo, volví al carril de lo que sé hacer es el humor, voy a sacar adelante proyectos propios que tenía muchas ganas de hacer y que no había podido por falta de tiempo. Creo que eso me tiene muy contenta”, puntualizó.