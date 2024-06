En un nuevo capítulo de Podemos Hablar estará presente la comunicadora trasandina Yamila Reyna quien hablará en detalle de su salida de TVN y también de la polémica broma sobre Priscilla Vargas.

El nuevo episodio se estrenará esta noche después del partido por Copa América entre Chile y Perú, en el cual también estarán presentes el animador, Daniel “Palomo” Valenzuela y el reconocido actor, Patricio Torres, quienes hablaran sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

En mayo de este año se confirmó la salida de Reyna de TVN tras casi 3 años en el canal, “La decisión responde a que no hay proyectos en los que pudiera participar (…) Nuestro canal le desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales”, señalaron en el comunicado.

Sin embargo, mucho se especuló sobre el verdadero motivo de su salida, el cual tendría que ver con el “chiste” que realizó sobre la animadora del matinal de Canal 13, Priscilla Vargas.

La verdad de su salida de TVN

En conversación con Julio César Rodríguez, Yamila se refirió a su salida. “El proyecto en le cual yo iba a estar, que era el próximo prime del canal, no se iba a realizar por ahora… y yo estaba con la necesidad de hacer mis proyectos, de hacer lo mío”.

“No podía avanzar en nada porque yo me debía al canal. Llegamos a un acuerdo y me fui”, expresó Yamila sobre su salida de TVN.

El chiste sobre Priscilla Vargas

En cuanto al chiste sobre Priscilla Vargas, ocurrido en febrero expresó: “Cometí un error, fui la primera persona en reconocerlo. Yo nunca salí públicamente a pedir las disculpas porque el canal me pidió no dar declaraciones”.

“Fue de mal gusto, por supuesto, fue desatinado, por supuesto, pero fue un contexto que no fue televisado”, comentó. Asimismo, se defendió de los comentarios que realizó Raquel Argandoña. “Se me acusó de prostitución prácticamente, diciendo que yo me acostaba con directores del canal y que por eso estaba en ese puesto”.

“Tal vez ella, de alguna forma, habrá construido su carrera así, pero no significa que todas lo hayamos hecho de la misma manera”, concluyó.

El chiste de Yamila sobre Priscilla Vargas