Yamila Reyna respondió con todo ante los dichos de Raquel Argandoña quien se refirió en duros términos a su carrera televisiva en ascenso durante el programa "Tal Cual", mientras hablaban de las opciones de animación para el Festival de Viña del Mar.

El medio TiempoX publicó en su cuenta de Instagram una reseña de la situación, detallando los dichos de Argandoña contra Yamila. En donde Yamila dejó un comentario defendiéndose de las críticas.

"Qué pena que creas que una mujer no puede tener un puesto solo por su trabajo y esfuerzo. Llevo más de 20 años de trabajo, no tengo que acostarme con alguien para ser quien soy. Vos sos el tipo de mujeres que no deberían ser un referente a estas alturas de la lucha, que damos para que no existan comentarios sexistas como el tuyo".

Los dichos de Raquel Argandoña

En uno de los capítulos más recientes del programa de TV+, Tal Cual, la madre de Kel Calderón se refirió al ascenso de Yamila Reyna en TVN. “Perdón, ¿Y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7″, agregando que "es la regalona de TVN ha hecho el camino más corto”.

“Es simpática ella, pero por Dios que habla, habla más que la Maldonado. Si anima con el Pancho Saavedra no lo dejaría ni saludar", expresó.

“Tiene muy buen padrino. Para estar como coanimadora en un matinal, perdón, uno tiene que haber hecho una carrera más o menos de años, a menos que hagan la carrera corta, que eso dura muy poco”.

“¿Ustedes creen que Yamila Reyna tiene talento?”, preguntó José Miguel Viñuela, a lo que Raquel respondió entre risas: “Sí, debe tener un muy bien talento”.

