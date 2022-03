Las pantallas de televisión, definitivamente, no son el único frente que tiene en mente. Esto porque ahora Raquel Argandoña se la jugará por tener su propio programa de conversación, pero tomando el riesgo de acudir a otra plataforma de comunicación: las redes sociales.

"Voy a hacer lo que creo que la gente quiere ver y que nunca he tenido un televisión, un programa de conversación de Raquel", postula de entrada la madre de Kel Calderón, sobre lo que será el espacio que estrenará este miércoles 23 de marzo en su perfil personal de Instagram (@argandona.raquel), donde cuenta con casi un millón de seguidores.

La promesa es que cada miércoles, entre las 20:30 y las 21:30 horas, debutará un nuevo capítulo de Raquel Forever, apuesta que contará con invitados y donde se abordarán las más diversas temáticas como la salud física y mental, belleza, tips para mantenerse con energía y jovialidad, tendencia, estilo, seducción, sexo y mucho más.

Además, se abrirá la posibilidad para que el público pregunte todo lo que quiera y la anfitriona responda las dudas.

Raquel Argandoña sin censura

La idea de la Quintrala televisiva es que el proyecto sirva para que "para que mis seguidoras, sepan los tips de Raquel Argandoña, cómo me cuido en la nutrición, en belleza, o el tema de la cirugías, porque yo no tengo ningún problema en asumir mis cirugías, todo el mundo sabe que me he operado".

"Soy lúdica, soy buena, soy mala, me sé muchos secretos de la farándula, de toda en general y yo no tengo secretos y no tengo problemas en que la gente me pregunte lo que quiera", advirtió de paso Argandoña.

Al mismo tiempo, también resaltó que "yo siempre he estado vigente porque me atrevo a los cambios, a los desafíos, a estar en tendencias y siempre estoy a la moda porque tengo un equipo atrás que me asesora".

"Y esto digital me acomoda, ya he hecho algunos lives y he tenido harto impacto (...) Ahora entro al tema digital porque me gustan las comunicaciones y estoy feliz y plena con todo lo que me está pasando y viviendo", concluyó la también panelista de Zona de Estrellas.

Entre los primeros invitados de Raquel Forever estarán el diseñador de interiores Julio Maturana, el empresario y figura de televisión Emeterio Ureta y el médico cirujano Pablo Serrano.