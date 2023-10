Una nueva jornada de eliminación se toma la casa de Gran Hermano este domingo y es que todo puede pasar en el programa de CHV. Ahora, después de mucho tiempo una placa de tres participantes se toma el programa y los televidentes ya deben elegir quién de los tres nominados debe dejar la casa más famosa del mundo.

Y es que este jueves, los tres líderes de la semana, Sebastián, Jorge y Scarlette, tuvieron que salvar a uno de sus compañeros de la placa y tras una deliberada conversación los tres llegaron al consenso de salvar a Constanza.

Algo que los usuarios de twitter ya esperaban era esto y es que ninguno de los tres votó para que ella estuviera en placa y por lógica la salvada sería la bailarina.

A pesar de esto el anunció de su salvación en la casa no se tomó de manera muy buena y es que Sebastián informó de su decisión a sus compañeros pero no dijo muy buenas palabras a la bailarina, lo que terminó logrando que esta deseara que mejor no la hubieran salvado esta semana.

El público debe elegir

Finalmente tras la decisión de los lideres e inmunes de la semana, Viviana, Lucas y Francisco se enfrentarán nuevamente al público quiénes deben decidir quién de estos tres participantes deberá dejar la casa estudio de la ciudad de Buenos Aires nuevamente.

Es importante mencionar que los tres participantes reingresaron a la casa con los dos repechajes hechos por el programa con Lucas y Vivi siendo los más recientes en su reingreso. Y es que ambos competidores reingresaron a la casa durante esta semana como parte del segundo repechaje que se realizó luego de las renuncias de Nacha Michelson, Federico y Francisca.

Por tanto, esta semana se decide cuál de los tres deberá dejar la casa por segunda vez y sin posibilidad de poder ingresar en un nuevo repechaje y además para tener panel el día lunes.

Ahora el público ya tomó su decisión y es que en X, plataforma donde más se comenta el reality y que además marca la tendencia en las votaciones, decidió que Lucas nuevamente debe ser eliminado de la competencia.

Lucas al 3331

Los usuarios que comentan el programa y que también realizan las conocidas lulotones para las eliminaciones de cada semana decidieron que Lucas debe de salir de la casa.

Las razones de esto son variadas, principalmente se toma la plataforma el hecho de que Lucas no quería reingresar a la casa y es que fue en variadas ocasiones en las que incluso mencionó que le gustaría poder ceder sus votos a otra persona para que vuelva a la casa.

Otra de las razones de esto es que no se quiere eliminar ni a Francisco ni a Vivi y es que ambos son queridos por el público en diferentes niveles.

Algunos comentarios de la plataforma incluso señalan que “Qué insoportable ver a un tipo violento y clasista en tv infumableee el tipo. Lucas al 3331“; “Lucas se va … el es real 0 aporte” y “No hay que dividir votos. Ahora Lucas al 3331“.

Pero de igual forma hay unos cuantos detractores de la decisión general que llaman a votar por Francisco al 3331 y es que algunos de los televidentes no están contentos con el regreso de Papá Lulo a la casa y consideran que él debería haberse quedado fuera donde estaba con bastante trabajo por el reality.