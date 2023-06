Está cerca de comenzar uno de los legendarios festivales que se realizan en Ciudad de México. Hablamos de Corona Capital, el evento anual de rock y música alternativa​ organizado por Grupo CIE en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez que tanto cautiva a los habitantes de la capital. Así mismo, el espectáculo dio a conocer su line-up, dejando boca abierta a todos los fanáticos del género musical. Tras el anuncio, muchos de nuestros fanáticos del rock se preguntan si aquellas bandas visitarían Chile. Bueno, te contamos lo que se sabe a continuación.

El destacado Capital 2023 revela su line-up en México con increíbles artistas

Arcade Fire, Pulp y Alanis Morissette liderarán la primera jornada festival. Por su parte, la segunda reunión tendrá de headliners a Blur, The Black Keys y Thirty Seconds To Mars. Finalmente, la tarde final del evento será con icónicas bandas como The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys.

¿Una locura no? Corona Capital siempre logra sorprender a sus fanáticos con excelentes artistas y bandas que ponen pies para arriba a los asistentes. Además, el evento ya cuenta con más de 10 ediciones.

¿Cuándo se realizará Corona Capital 2023?

Los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de junio.

Lo que todo Chile quiere saber: ¿Quiénes podrían llegar a Santiago?

Bueno, las únicas novedades confirmadas hasta el momento es que Blur y Pulp están confirmados para tocar en el Fauna Primavera 2023 que se realizará en Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba el próximo 24 y 25 de noviembre de 2023.

Es por eso que, existe la posibilidad que otras de estas bandas se sumen al lineup completo del festival nacional que celebra su edición aniversario.

Además, la banda The Cure, confirmó que pisará el suelo nacional por su nueva gira por Sudamérica, aunque aún no tenemos fecha oficial de su presentación en nuestro país.