En un gran año para los fans de la música en Chile, en donde increíbles conciertos y festivales se tomaron las carteleras mensuales, muchos se preguntan si la fórmula se repetirá el 2024, considerando que estrellas de la música se encuentran realizando tours por distintos continentes.

En conversación con La Tercera, Carlos Geniso es el jefe de la productora DG Medios, repasó el gran año de conciertos, en donde destacan Roger Waters, The Cure, Imagine Dragons, The Weeknd, Maneskin, etc., y que se puede esperar para el próximo año, además de referirse a los nombres que más suenan entre los fans para que llegue a territorio nacional.

¿Vendrá Beyonce o Paul McCartney a Chile?

Actualmente, “Queen B” se encuentra en medio de su gira “Renaissance“, su primer tour en cinco años desde el lanzamiento de On the run II el 2018. El concierto tiene una duración aproximada de 3 horas en donde el show se divide en más de cinco actos, repasando las canciones de su octavo disco, cuyo nombre titula la gira, además de sus icónicos hits atemporales.

Hasta el momento, la artista ha visitado Europa, donde destacan Suiza, Bélgica, Gales, Escocia, Inglaterra, Francia, España, Alemania, Polonia, etc., además de Estados Unidos y Canadá. Por lo que muchos fans se preguntan si la intérprete de “Crazy in Love” sumará más países el 2024.

Acerca de esto, Geniso señaló que lamentablemente no hay buena noticias para los fans. “No por ahora. Tiene una gran producción, pero todavía no”, expresó ante un posible tour de Beyonce en Chile el 2024.

¿Y Paul McCartney?

El ex Beatles también es uno de los nombres que suena fuerte entre los fans para visitar territorio nacional dentro de los próximos meses, ya que se encuentra realizando su esperada gira “Got Back Tour”, con la cual si visitó Sudamérica, pero solamente Brasil, en donde realizó cinco fechas.

Por lo mismo, muchos esperan que el artista británico extienda su gira a otros países del continente.

Geniso fue consultado por su posible llegada a Chile, ya que fue a ver el show del cantante a Río de Jainero el pasado 16 de diciembre. “Fui a ver la calidad del show, el cierre. Veremos qué pasa el próximo año, siempre puede haber una posibilidad, pero por ahora no hay nada concreto”.

“Fui a ver a un amigo en común. Pero todo puede ser”, añadió.

¿Qué se viene para el 2024?

Carlos Geniso, fundador de DG Medios, señaló que ha sido un buen año en materia musical, en donde las bandas y artistas que ha llegado han sido muy diversas.

“Fuimos desde lo latino hasta el rock. Estamos satisfechos, se han cumplido las expectativas. Si tú tienes un contenido preciado, la gente igual va a asistir a un concierto, independiente si existe un contexto de crisis social o económica”.

“En Chile hay una base consolidad de fans que va a ver shows y, cuando haces diez estadios, hay que ver si puedes mantener la misma vara y la misma magnitud. Ese es el desafío para 2024. El próximo año será potente, pero la gente segmentará a qué concierto irá”.

“Hay que ver cómo se comporta el público, porque el dólar estará más alto o habrá inflación, y los tickets siempre se regulan con respecto a esas variables. Pero hay que trabajar intensamente en una parrilla genéricamente neutra que pueda ser atractiva. Si tienes algo bueno, la gente siempre va a ir”, expresó.