En un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile se conoció la nueva placa de nominación, y los concursantes del reality de Chilevisión decidieron que Jorge, Trinidad, Constanza y Jennifer (Pincoya) estuvieran en riesgo de eliminación. Sin embargo, en el capítulo de hoy Alessia deberá salvar a uno de sus cuatro compañeros que se encuentran en placa.

Lo más probable es que la elección de la nueva líder de la semana se encuentre entre Jorge y Trinidad, ya que ella precisamente realizó la votación espontánea y voto por Pincoya y Constanza.

¿Trinidad se va en contra de Coni y Pincoya y piden que no la salven?

Luego de conocer la decisión de sus compañeros Trinidad le comentó a su compañero Lucas que le dijera a Alessia que no la salvará, confiando que puede eliminar a Constanza o a Pincoya. Sin embargo, estás dos concursantes del reality han sido salvadas por el público en todas las placas de eliminación.

“Puedo decirle a la Ale que no me salve a mí o eso no se puede hacer” le pregunta Trinidad a Lucas, a lo que él responde “no se puede, pudiste decirle pero yo no lo hiciste”. A esta respuesta Trini responde “igual se que no lo va hacer” asegurando que Alessia no la escogerá. Luego le dice a Lucas “tú eres su amigo puedes darle calma”, a lo que responde “si lo voy hacer mañana hablaré con ella”.

¿Cuáles fueron las nominaciones de esta semana en Gran Hermano?

Revisa a continuación por quién votó cada participante de Gran Hermano Chile: