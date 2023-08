Constantemente en redes sociales los participantes de Gran Hermano Chile son criticados por los televidentes que ven el show y ahora por segunda vez en una semana Jorge Aldoney vuelve a ser funado en la comunidad de Twitter.

Si creíamos que su comentario contra la gente que emitía votos en nuestro país fue increíble, ahora el Mister Chile recibe malos comentarios por sus dichos contra Bigote y Coni en el encierro.

¿Qué pasa Jorge, tienes envidia?

Bigote ha sido un gran compañero para Coni y Pincoya en la casa y es que el perrito anda detrás de ambas concursantes en busca de cariño y más.

Por está misma razón una conversación entre Jorge, Skarleth, Lucas, Trini y Rubén llamó la atención de los usuarios de la red social del pajarito y es que aquí comentaron que no sabían que iba a pasar si es que Constanza deja la casa en la eliminación.

Según Lucas, Coni debería poder llevarse al peludo luego de su salida ya que son muy unidos, algo con lo que Skarleth también está de acuerdo.

“A mi si me gustaría que se lo llevará ella, por más que yo le hago cariño porque siento que ella es la que más cariño le tiene“, destacó Skarleth sobre la relación entre ambos. “Ella es la que más se ha hecho cargo“, mencionó Lucas.

Jorge, por otro lado, no secundó los comentarios de los demás y mencionó abiertamente que encontraba que Coni está utilizando a Bigote.

“Una cosa es que el perro tenga más afinidad con ella y otro es que se haga cargo de él, que hace lo mismo que nosotros, si el perro juega con nosotros todo el día“, mencionó Jorge.

“Lo que pasa es que la Coni muestre en pantalla que el perro sea de ella es distinto po w*on, lo entiendo y lo acepto como parte de su juego también“, agregó Jorge.

“Yo no siento que ella sea la que más cuida al perro. El perro es de todos, esa es la w*a“, destacó.

“Que se vea en pantalla que el perro anda w*ando más con uno y con otro bien, no hay drama, pero no siento que… Y no es de celoso, pa nah, me importa un huevo“, destacó.

Ante esto Lucas destacó que Coni es la encargada de tomar responsabilidad por el animal, todo esto mientras Jorge seguía comentado sobre que la responsabilidad es de todos.

¿Juguete?

A pesar de que todos sus comentarios, que claramente denostaban celos y envidia de la relación entre Coni y Bigote, probablemente uno de los comentarios que más indignó al público fue que el Mister llamó juguete al animal.

“Si se lo puede llevar la Coni, bacán“, mencionó.

“Pero no puede llevárselo w*on, a un mes del programa ¿me estai w*ando? Si el perro igual es contención de todos po w*on, si igual es juguete de todos, diversión de todos“, destacó sobre la posibilidad de que Coni se lleve a Bigotes si es eliminada.

“Juguete no es, es un perro“, destacó Trinidad. Todo esto mientras que Jorge trató de corregirse constantemente a pesar de que ya lo había estropeado todo.

Si quieres ver el momento completo, puedes hacerlo a continuación: