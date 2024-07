La música urbana chilena sigue haciendo noticia por el gran número de exponentes en la actualidad y todo el movimiento que se generó hace unos años. Y uno de esos gestores conversó con nosotros.

Tommy Boysen, que se hizo conocido sobre todo en 2020 luego de lograr un éxito mundial como Hookah & Sheridan’s; habló con RedCarpet tras el lanzamiento de su último single: Al Igual q Tu.

Tema que canta junto a otros dos jóvenes artistas urbanos, Benja Valencia y Daiko 02. Tommy no solo habló de su música más reciente, sino que de absolutamente todo tras su regreso activo al reggaetón.

¿Cómo te has sentido luego del lanzamiento de Al Igual q Tu y este regreso a la música?

Super contento por este lanzamiento. Lancé hace poquito otro tema, estoy en un training diferente a cualquier otro momento en mi carrera. Nunca había lanzado música tan seguida, así que estoy super contento.

¿Cómo se gestó la letra de la canción y cuál fue tu participación en ella?

Todo lo que es la intro y coro lo escribí yo; junto a Lesz que hizo la producción. Luego cada uno hizo su parte, Daiko y Benja Valencia. Y el verso mío lo vi con otros compositores, ahí participamos entre todos con la letra.

Eso ha sido algo nuevo, hacer el trabajo más colaborativo. Antes lo hacía casi todo yo, y ahora ha rotado un poco eso y me ha gustado mucho más.

¿Por qué elegiste a Benja Valencia y Daiko 02 para acompañarte?

Con Benja nos conocíamos de antes, nos habíamos visto por un amigo común y él me había hablado de Benja hace rato. Y estaba en mi mente hacer algo. Y con Daiko nos conocimos a través de Pablito Pesadilla.

Subí un preview de esta canción y pregunté a la gente, a quién ven en esta canción. Y comenzaron a etiquetar a Daiko, que fue justo después de verlo con Pablito. Ahí le escribí y le dije que lo estaban etiquetando en este tema y ahí se dio.

¿Qué tal estuvo la experiencia de cantar con ellos y cómo fue la experiencia del videoclip? Que fue muy distinto a otros, menos parafernalia

Con el equipo nuevo que he estado trabajando, han aportado harto en eso. Tener una nueva dinámica de producción también lo he aplicado en los videos y la propuesta es eso; algo más minimalista, más limpio y fuera de lo general que se acostumbra en la música urbana. Pero respetando ciertos códigos.

Benaj y Daiko, a pesar de ser jóvenes, tenían un desplante bacan en la cámara, fue entretenido grabar.

Tú siendo más experimentado, ¿les diste consejos mientras grabaron?

Ellos están bien armados, las nuevas generaciones vienen con un chip súper diferente, súper bien organizado y entienden harto cómo hacer la música. No di muchos consejos, pero sí los dos me hicieron como… Sentí harto su respeto de todo lo que había hecho atrás en mi carrera. Me vieron hace 4 años y fue para ellos como inspiración para hacer música; no le di consejos, pero sí la inspiración que me hicieron saber.

Pasando a la canción, ¿hay alguna inspiración? Al Igual q Tu trata de alguien?

No hay alguien puntual, pero sí ciertas experiencias las voy combinando. Casi nunca es como algo puntual a una persona, pero sí como que una estrofa es para tal persona, se me viene a la mente y se me va combinando. Al final es una emoción lo que engloba el contenido de la canción en sí.

La música urbana tiene mucho de letras fuertes y otras menos, ¿Los artistas acostumbran a dedicar las letras o solo son para que peguen?

Yo creo que hay varias formas de hacer la música, pero casi todos los artistas tratan de ser bien reales. Comunicar bien lo que quieren hablar y su persona. Y otras veces, cuando entran otros compositores o canciones que ya están hechas, no siempre es como la misma emoción. Pero es variado, hay canciones igual más personales que otras.

¿Cómo has visto el crecimiento de la música urbana en Chile?

Es super bonito lo que está pasando con la música. Por algo se hizo este junte con Benja y Daiko que son una generación super nueva. Siendo más románticos, las nuevas generaciones vienen bien ligadas al arte, enfocados en definir bien su imagen, su sonido, su fanaticada. Apuntan a tener su público fiel. De aquí, hace 5 años hay cinco o seis generaciones nuevas, super frescas.

¿Te gusta el camino de algún artista hoy? Que digas, ‘me representa o inspira lo que ha hecho’

Que me represente… O me inspire harto es Feid, Nicky Jam. Son artistas que llevaban una carrera super larga, Feid como compositor hizo una que otra canción; yo lo conocí por Morena en 2015. Y ver lo que está pasando ahora con Ferxxo que es casi otro artista… Nicky Jam que tuvo su pasado musical y luego en 2015 que volvió con Travesuras; con ellos hay como una semejanza en su carrera, que quizás no ha sido continuo porque hubo una laguna que no estuvieron tan fuertes.

Y de inspiración harto, siempre Daddy Yankee también y los artistas nuevos como Mora o Eladio Carrión. Me gusta cómo están desarrollando su carrera.

Siempre se habla de con quién les gustaría colaborar, ¿pero hay alguien para ti que sea un sueño imposible y te gustaría hacerlo posible?

Yo creo que es un sueño de hartos, pero mío es Drake. Es el artista como referencia más grande.

Hoy en día la industria ha crecido tanto que las colaboraciones se pueden dar mucho más rápido que antes. Varios artistas han aportado a que eso pase, que la industria más anglo o norteamericana esté más cerca.