Este martes 16 de julio se estrenó el último capítulo de The Acolyte, la serie de Star Wars que nos reveló más del pasado de los Jedis antes del ascenso de los Sith.

La serie tuvo un total de 8 episodios, los que se estrenaron de manera semanal todos los días martes y dejó bastantes preguntas para los fanáticos, los que desde ya buscan respuestas.

Y es que Osha y Mae separaron sus caminos. Osha es la nueva acolita de Quimir para comenzar su entrenamiento en el lado oscuro. Por otro lado, Mae perdió todos sus recuerdos y servirá de ayuda a la maestra Jedi Vernestra Rwoh.

Junto con esto, el último capítulo contó con dos cameos más que llamativos y es que el Maestro Yoda y Darth Plagueis el Sabio, quienes tuvieron una aparición especial dentro del capítulo.

¿Tendrá una segunda temporada?

The Acolyte es por lejos una de las series menos populares del universo de Star Wars. Y es que la serie ha recibido malos comentarios de parte de sus seguidores y fanáticos de la saga.

Si bien la serie dejó bastantes incógnitas, lo cierto es que la renovación para una segunda temporada es un misterio, lo que se debería a la baja aceptación a la serie.

Antes del estreno del último capítulo, la showrunner, Leslye Headland habló con Nerdist sobre la posibilidad de la realización de una segunda temporada.

“No tengo idea. Bueno, no es que no tenga idea. Yo diría que hay conversaciones. Y no sé cuándo sucederá eso. No sé cuándo se tomará esa decisión“, mencionó.

Si bien The Acolyte no ha tenido buena aceptación de parte de algunos de los fanáticos de la saga, lo cierto es que ha recibido una buena aceptación de parte de la crítica, quienes incluso le dieron más de 80% de aprobación en Rotten Tomatoes. Eso sí, el público, solo le ha dado un 15% de aprobación.

De llegar a aprobarse una segunda temporada de The Acolyte, el posible anuncio quizás llegue más adelante, pero de momento Lucasfilm no ha dado luz verde al proyecto.