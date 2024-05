El 4 de mayo se celebra el “Día de Star Wars” debido a un juego de palabras con la frase en inglés “May the Fourth be with you” (que suena similar a “Que la fuerza te acompañe”), una frase icónica de la franquicia de Star Wars.

Los fanáticos de la saga adoptaron este día como una forma de celebrar y honrar el universo de Star Wars, organizando eventos, maratones de películas, cosplay y más. La fecha se ha convertido en una ocasión popular para que los seguidores de Star Wars demuestren su amor y pasión por la saga.

Por lo mismo, muchos fans que quieren celebrar este día se preguntan cuál es el orden para ver las películas, considerando las series y precuelas y en que plataforma se encuentran disponibles.

¿Cuál es el orden cronológico de la franquicia de Star Wars y dónde ver en streaming?

Todas las películas del universo de Star Wars está disponible en Disney+. Revisa a continuación el orden, según su espacio temporal, de las películas.