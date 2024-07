¿A qué hora se estrena The Boys? Llega a Prime Video el último capítulo de la temporada

Tras varias especulaciones, el final de temporada de The Boys sí tendrá su tan esperado estreno este día jueves. Y es que debido a lo sucedido con Donald Trump estos últimos días, algunos pusieron en duda el estreno del último capítulo de la serie.

Eso ya no importa y es que la cuenta oficial de The Boys en X finalmente público el adelanto del capítulo final que nos trae nuevas novedades respecto a lo que se verá durante el tan esperando capítulo.

¿A qué hora se estrena el último capítulo?

Como es costumbre, el nuevo capítulo de The Boys se estrena este jueves 18 de julio. El episodio que tiene por nombre “Assassination Run” le dará el final a la temporada y en Chile se estrena a las 3:00 horas de la madrugada.

En México y en Costa Rica el capítulo llega unas horas antes que en Chile y es que este tiene su estreno a las 1:00 horas de la madrugada.

Finalmente, España tendrá el estreno del último capítulo a las 09:00 horas de la mañana del jueves 18 de julio y se encontrará disponible en Amazon Prime Video.

Revisa los horarios de estreno para Latinoamérica y España

México, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras: 1:00 AM

1:00 AM Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 2:00 AM

2:00 AM Chile, Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 3:00 AM

3:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil: 4:00 AM

4:00 AM España: 9:00 AM

Si aún no has visto el adelanto del último capítulo, te contamos que este se presentó hace unos minutos en las redes sociales oficiales de The Boys. En el podemos ver como Butcher ya se encuentra en las últimas, todo esto mientras que Homelander busca quedarse con el poder absoluto.

Es importante mencionar que esté es solo un final de temporada y es que la serie fue renovada para una quinta temporada de la que aún no sabemos mucho.

Revisa el adelanto del capítulo 8