Hace unas semanas Aylén Milla, ex participante de realitys en Chile, había preocupado a sus seguidores por diferentes mensajes que se interesaban por su estado de salud y también tras una entrevista en un live con Angélica Castro.

En ese entonces Aylén había comentado que no estaba preparada para comentar detalles del difícil momento que vivía, hasta la noche de este miércoles en que realizó un live en Instagram.

En este video reveló algo que muchos intuían, y es que padece de un cáncer de mama triple negativo, en etapa desde finales del año pasado cuando fue diagnosticada. La exparticipante de Amor a Prueba y Volverías con tu Ex explicó que recientemente había terminado la quimioterapia, luego de 16 sesiones, y visiblemente emocionada explicó que había perdido el pelo en este proceso.

“Sabía que me iba a costar, pero creo que tengo el coraje y las herramientas necesarias para hacerlo (…) Quiero contar con mis propias palabras lo que estoy pasando hace muchos meses. Estoy atravesando por un estado de salud en que mi diagnóstico es cáncer de mama bastante agresivo“, comenzó explicando.

“Lo guardé en silencio por muchos meses hasta que yo consideraba que estaba fuerte para esto. Lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo, pero no me importa. Me cansé de estar intentando fingir usando una peluca, claramente trabajo de esto (modelo y estilismo)”, fue parte de lo que contó Aylén.

La modelo, ante miles de seguidores que la vieron en vivo en este live y también otros que han visto el video después con cientos de comentarios de apoyo; también se dio el tiempo para reflexionar este momento, cómo ha afectado en su trabajo pero también en su vida personal. Y se dio tiempo para mandar mensajes de ánimo a quienes de igual manera han tenido que sobreponerse a diferentes problemas.

“Voy a enfrentar esto con la mejor postura que me salga de adentro, voy a resolver este problema y vamos a buscar las soluciones”, es lo que reflexionó para luego contar situaciones que le han afectado, como también mostrar su felicidad por terminar sus quimioterapias que iniciaron en enero de este año.

En cuanto al motivo de hacer esta transmisión, “simplemente quería hacer este video para transparentar esta situación, ser libre y estar en paz conmigo misma. Para empoderar a otras personas que ya sea están pasando esta enfermedad o cualquier otra situación difícil. Te digo por favor míralo con otros ojos, somos lo que pensamos y lo que tenemos en nuestra mente será lo que le comuniquemos a nuestro cuerpo y cómo lo vamos a llevar”.

Para finalizar, reflexionó y también mandó un mensaje emotivo a quienes vieron el video:

Quiero compartir mucho amor siempre. Esto me ha enseñado muchísimas cosas, les quiero mandar mucha fuerza, crean en ustedes cualquiera sea el obstáculo que viven en su vida. Nunca me pregunté por qué, simplemente me pregunté para qué (…) Gracias por todo el apoyo siempre, sé que vamos a seguir y ahora me voy a sentir más libre lo que me está pasando.

Revisa la declaración de Aylén a continuación: